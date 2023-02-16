Під час чергового обміну полоненими між Україною та РФ вдалося звільнити 100 українських військовослужбовців та одного цивільного

Черговий обмін полоненими між Україною та РФ відбувся у четвер, з рук російських загарбників вдалося звільнити 100 українських військових та одного цивільного, повідомляє керівник ОП Андрій Єрмак.

"Продовжуємо повертати українців із полону. Сьогодні додому їдуть 100 наших воїнів та один цивільний", - написав Єрмак у телеграмі.

За його словами, серед звільнених у четвер бійців - нацгвардійці, прикордонники та військові ЗСУ.

"94 з них - оборонці Маріуполя, включно з 63 воїнами з "Азовсталі". На них так довго чекали рідні", - наголосив керівник ОП.

Він додав, що робота для повернення додому всіх полонених українців триває.

У свою чергу в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими у четвер повідомили, що цивільним, звільненим під час обміну, став перший заступник міського голови Енергодара Іван Самойдюк.

"Він не зламався, відмовився співпрацювати з ворогом і був викрадений окупантами 19 березня минулого року на блокпосту біля Благовіщенки. Після 333 днів неволі він повертається до рідних і близьких", - ідеться у повідомленні.

Водночас уточнюється, що серед звільнених військових багато поранених, більшість – захисники Маріуполя. Також є українські захисники з херсонського та київського напрямків.

"До Військово-морських сил належать 46 звільнених, до Державної прикордонної служби — 29, Нацгвардії — 12, восьмеро звільнених належать до Збройних сил України, п’ятеро — до лав Територіальної оборони. Цього разу всі звільнені в результаті обміну - рядовий і сержантський склад", - наголошують у штабі.

"Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими продовжує роботу з визволення з полону наших захисників і захисниць. Ми пам’ятаємо про кожного і кожну", - зазначено в повідомленні.