Події

16:12 16.02.2023

Священика УПЦ (МП), який закликав жителів Донеччини підтримати РФ на псевдореферендумі, засуджено до семи років в'язниці

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Священика УПЦ (МП), який закликав жителів Донеччини підтримати РФ на псевдореферендумі, засуджено до семи років в'язниці

За матеріалами Служба безпеки України настоятеля однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області засуджено до семи років позбавлення волі за заклики підтримати РФ на псевдореферендумі, повідомляє СБУ.

"Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного священника, який добровільно співпрацював з російськими окупантами. Це настоятель однієї з парафій УПЦ (МП) Лиманської громади Донецької області. Під час тимчасової окупації району він публічно виправдовував збройну агресію РФ і закликав місцевих жителів підтримати загарбників", - ідеться у повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, священик агітував парафіян узяти участь у псевдореферендумі та проголосувати за приєднання регіону до Росії, також пропонував людям "обрати" нового "голову" селища Ярова, який мав діяти у складі місцевої окупаційної адміністрації.

У повідомленні наголошується, що свою підривну діяльність зловмисник узгодив із представниками командування військових угруповань РФ.

Співробітники СБУ затримали колаборанта під час стабілізаційних заходів після звільнення району.

"На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Йому призначено покарання – сім років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю строком 12 років з конфіскацією майна", - інформують у спецслужбі.

"СБУ робить все, аби жоден зрадник України та колаборант не уникнув відповідальності. Окрему увагу приділяємо тим, хто прикриваючись рясою, працює на ворога. Підкреслюю – наявність ряси і кадила не є обтяжуючою обставиною, але вони також жодним чином не звільняють зрадників від законного покарання. Тож вирок суду – ще один чіткий сигнал усім колаборантам", - наводить СБУ слова керівника служби Василя Малюка.

Згідно з повідомленням, загалом у 2022 році СБУ порушила 52 кримінальних провадження, в яких фігурують 55 священнослужителів УПЦ (МП), зокрема 14 архієреїв церкви. Майже 200 клірикам РПЦ заборонено в'їзд до України. Також запроваджено низку санкцій щодо функціонерів УПЦ (МП) та РПЦ. 

Теги: #вирок #священник #колаборант

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