У Бричанському районі Молдови знайдено уламки російської ракети – МВС

Патруль Прикордонної поліції Молдови виявив у Бричанському районі уламки ракети, яку використовували для завдання авіаційних ударів РФ по Україні.

Як повідомляється на сайті Міністерства внутрішніх справ Молдови в четвер, після цього було вжито заходів з охорони району, повідомлено Службу порятунку і районну прокуратуру.

"Це четвертий випадок, коли залишки ракет, які використовуються для бомбардувань України, потрапляють на територію Республіки Молдова. Як і в попередніх випадках, компетентні органи в установленому порядку вживають усіх необхідних заходів для гарантування безпеки громадян", - ідеться у повідомленні.

Бричанський район розташовується на північному заході Молдови, межує з Румунією та Чернівецькою областю України.

Як повідомлялося, 10 лютого головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив про порушення випущеними російськими окупантами з акваторії Чорного моря по території України крилатими ракетами "Калібр" повітряного простору Румунії та Молдови. Міністерство оборони Молдови підтвердило, що російська ракета перетнула повітряний простір країни над селом Мокра у Придністровському регіоні, а потім над селом Косеуць Сороцького району, прямуючи у бік України. У свою чергу в Міністерстві оборони Румунії заявили, що не можуть підтвердити інформацію про проліт російської ракети над територією країни, але пізніше нададуть оновлену інформацію.