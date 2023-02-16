Окупанти, як і раніше, намагаються захопити Донецьку область до кінця березня, прив'язки до роковин повномасштабного втручання немає – ГУР

Російські окупанти отримали завдання захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня, інші напрямки для них другорядні, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Наразі колективний Путін поставив завдання Герасимову та окупаційному корпусу в Україні до кінця березня – це чергова дата, таких дат вже було багато – окупувати український Донбас і вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей. Як і всі минулі рази, у них це не вийде, але ми нині бачимо цей поспіх, ці божевільні спроби і кидки живої сили та спалення техніки на сході. Можливі загострення на інших напрямках, але ключове завдання зараз схід – це була б така спроба хоч щось продемонструвати за рік цієї ганебної війни", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

Водночас на запитання, чи можлива ескалація російської агресії до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, представник ГУР відповів негативно: "Давайте не прив'язуватись до певної дати – не до роковин".

Він також наголосив на наявності розколу серед військово-політичного керівництва й т. зв. бізнес-еліт РФ і повідомив, що частина з них, зокрема найближче оточення президента РФ Володимира Путіна, пішли на співпрацю з ГУР в обмін на гарантії безпеки після поразки РФ у війні проти України.

"Вони допомагають не Україні, не тому, що люблять Україну - багато з них. А якщо ми говоримо про представників військово-політичного та бізнес так званої еліти РФ, вони рятують себе і шукають своє безпечне місце вже в новій Росії, і після поразки у війні з Україною, власне, після Путіна, але є й такі, хто щиро хоче повалення диктаторського режиму і хотів би жити в іншій, демократичній країні, ми не називатимемо імен і прізвищ, але з кожним днем справді таких людей, які або думають про власну безпеку, або наважуються на якісь інші кроки навіть з ідейних міркувань стає більше", - сказав Юсов.