Події

12:34 16.02.2023

Окупанти, як і раніше, намагаються захопити Донецьку область до кінця березня, прив'язки до роковин повномасштабного втручання немає – ГУР

2 хв читати
Окупанти, як і раніше, намагаються захопити Донецьку область до кінця березня, прив'язки до роковин повномасштабного втручання немає – ГУР

Російські окупанти отримали завдання захопити Донецьку та Луганську області до кінця березня, інші напрямки для них другорядні, повідомив представник Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Наразі колективний Путін поставив завдання Герасимову та окупаційному корпусу в Україні до кінця березня – це чергова дата, таких дат вже було багато – окупувати український Донбас і вийти на адмінмежі Луганської та Донецької областей. Як і всі минулі рази, у них це не вийде, але ми нині бачимо цей поспіх, ці божевільні спроби і кидки живої сили та спалення техніки на сході. Можливі загострення на інших напрямках, але ключове завдання зараз схід – це була б така спроба хоч щось продемонструвати за рік цієї ганебної війни", - сказав Юсов в ефірі національного телемарафону.

Водночас на запитання, чи можлива ескалація російської агресії до роковин повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого, представник ГУР відповів негативно: "Давайте не прив'язуватись до певної дати – не до роковин".

Він також наголосив на наявності розколу серед військово-політичного керівництва й т. зв. бізнес-еліт РФ і повідомив, що частина з них, зокрема найближче оточення президента РФ Володимира Путіна, пішли на співпрацю з ГУР в обмін на гарантії безпеки після поразки РФ у війні проти України.

"Вони допомагають не Україні, не тому, що люблять Україну - багато з них. А якщо ми говоримо про представників військово-політичного та бізнес так званої еліти РФ, вони рятують себе і шукають своє безпечне місце вже в новій Росії, і після поразки у війні з Україною, власне, після Путіна, але є й такі, хто щиро хоче повалення диктаторського режиму і хотів би жити в іншій, демократичній країні, ми не називатимемо імен і прізвищ, але з кожним днем справді таких людей, які або думають про власну безпеку, або наважуються на якісь інші кроки навіть з ідейних міркувань стає більше", - сказав Юсов.

Теги: #донецька #гур #окупанти

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:13 16.02.2023
Минулої доби внаслідок обстрілів на Донеччині загинуло шестеро людей, 13 поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів на Донеччині загинуло шестеро людей, 13 поранено

08:30 15.02.2023
За добу в результаті обстрілів Донецької області загинув мирний житель, ще одну людину поранено

За добу в результаті обстрілів Донецької області загинув мирний житель, ще одну людину поранено

22:02 14.02.2023
У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

У боях у Донецькій області відбувається знищення російського потенціалу

07:00 14.02.2023
Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

Через відсутність металевих жетонів із особистим номером російських окупантів зобов'язують носити гільзу з інформацією про себе у нагрудній кишені

08:04 13.02.2023
Минулої доби внаслідок обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, одну поранено

Минулої доби внаслідок обстрілів у Донецькій області загинула одна людина, одну поранено

12:55 12.02.2023
Окупанти, ймовірно, залучають іноземних найманців для організації атак БПЛА територією України – ГУР МО

Окупанти, ймовірно, залучають іноземних найманців для організації атак БПЛА територією України – ГУР МО

08:14 12.02.2023
За добу в результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, 10 – поранено

За добу в результаті обстрілів на Донеччині загинула одна людина, 10 – поранено

19:12 10.02.2023
Російські окупанти запустили понад 100 ракет по території України, завдали 12 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти запустили понад 100 ракет по території України, завдали 12 авіаударів і здійснили понад 20 обстрілів із РСЗВ

08:14 10.02.2023
На Донеччині двоє людей загинуло внаслідок обстрілів окупантів, ще 11 поранено

На Донеччині двоє людей загинуло внаслідок обстрілів окупантів, ще 11 поранено

12:07 09.02.2023
У Чорному морі чергує лише один корабель окупантів - ВМС ЗСУ

У Чорному морі чергує лише один корабель окупантів - ВМС ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Програма підтримки Норвегії створює прецедент сталої боротьби за свободу – Зеленський у зверненні до Стортингу

Повітряна атака ворога не змінила ситуацію в енергосистемі країни, що стабілізувалася, - голова "Укренерго"

Голова ВРП: Через війну та анексію ми змушені були змінити підсудність справ 169 судів

ВРП вважає за необхідне провести незалежний зовнішній аудит електронного судочинства

Голова ВРП: У нас є зауваження до Антикорупційної програми, але це не означає, що ми її не підтримуємо

ОСТАННЄ

Фахівці із закупівель Міноборони пройдуть навчання у профільній агенції НАТО

Кількість постраждалих унаслідок авіаудару по Вовчанську зросла до шести - Синєгубов

Канада виділить Україні додатково CAD7,5 млн на розмінування та навчання фахівців

Більшу частину України у п'ятницю-суботу очікує прохолодна погода з мокрим снігом

Остання модернізація крилатої ракети Х-101 не виправдала очікувань РФ, можуть з'явитися нові модифікації для підвищення їх смертоносності - Генштаб ЗСУ

Норвегія протягом п'яти років виділить на підтримку України $7,4 млрд

Резніков розповів Столтенбергу про те, як в Україні впроваджують інформаційну систему логістики LOGFAS

У Чорному морі чергують два ворожі носії "Калібрів" – ВМС ЗСУ

Програма підтримки Норвегії створює прецедент сталої боротьби за свободу – Зеленський у зверненні до Стортингу

Керівництво РФ бере участь у депортації українських дітей - Лубінець

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА