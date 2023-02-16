Події

12:22 16.02.2023

У Чорному морі чергують два ворожі носії "Калібрів" – ВМС ЗСУ

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У Чорному морі чергують два ворожі носії "Калібрів" – ВМС ЗСУ

Сім кораблів російських окупантів перебувають на бойовому чергуванні у Чорному морі у четвер, з них два носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 16 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних сил України.

В Азовському морі наразі перебуває один ворожий корабель, у Середземному – 10, із них 5 носіїв "Калібрів" загальним залпом 72 ракети.

За добу в інтересах РФ прохід окупованою Керч-Єнікальською протокою здійснили у бік Азовського моря 9 суден, з них 6 йшли з протоки Босфор, а у бік Чорного моря – 12 суден, з них 2 продовжили рух у напрямку Босфору.

Теги: #чорне_море #калібр

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