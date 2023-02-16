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12:04 16.02.2023

Повітряна атака ворога не змінила ситуацію в енергосистемі країни, що стабілізувалася, - голова "Укренерго"

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Повітряна атака ворога не змінила ситуацію в енергосистемі країни, що стабілізувалася, - голова "Укренерго"

Повітряна атака російських загарбників, здійснена у ніч на четвер, не здатна змінити ситуацію в енергосистемі, що стабілізувалася в останні декілька днів, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Сьогоднішня нічна атака не змінить наших планів провести черговий день без лімітів. Єдине - обмеження можуть бути в окремих регіонах через нездатність мережі пропустити необхідний обсяг електроенергії. Але з точки зору загального балансу в енергосистемі у нас дефіциту наразі немає", - сказав Кудрицький на брифінгу у Медіацентрі у Києві у четвер.

За його словами, також немає передумов прогнозувати дефіцит у майбутньому за умови, що й можливі нові атаки ворога не досягнуть своїх цілей.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що в ніч проти четверга під час масованої ракетної атаки ворог застосував 36 ракет типу Х-101/555, "Калібр", Х-22, Х-59/31, "Онікс". Українські військові знищили 14 крилатих ракет та дві керовані авіаційні ракети.

Як повідомлялося, Україна п'ятий день поспіль живе без лімітів споживання електроенергії, дефіциту немає, більше того, за словами глави Міненерго Германа Галущенка, з'явився певний запас потужності. У зв'язку з цим імпорт е/е зі Словаччини впав у 20 разів порівняно із середою, із Молдови у 14 разів.

Теги: #ситуація #енергосистема

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