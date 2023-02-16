Події

09:03 16.02.2023

Під час нічної атаки ворог випустив 36 ракет - Залужний

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Під час нічної атаки ворог випустив 36 ракет - Залужний

У ніч проти четверга під час масованої ракетної атаки ворог застосував 36 ракет типу Х-101/555, "Калібр", Х-22, Х-59/31, "Онікс", повідомляє Головнокомандувач ЗС України Валерій Залужний.

"З 01:40 до 03:45 16 лютого противник здійснив пуски крилатих ракет повітряного та морського базування, керованих авіаційних та протикорабельних ракет", - написав Залужний у телеграм-каналі у четвер.

"Усього в ударі було застосовано 36 ракет (12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета "Онікс")", - наголошується в повідомленні.

Українські військові знищили 14 крилатих ракет і 2 керовані авіаційні ракети.

Теги: #атака #ракети #залужний

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