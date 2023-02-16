Блінкен у лютому відвідає Німеччину, Туреччину і Грецію

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає в європейське турне, з 16 до 22 лютого він відвідає Туреччину, Грецію та Німеччину, виступить на Мюнхенській безпековій конференції, йдеться у заяві Держдепартаменту.

Його поїздка розпочнеться з візиту в ФРН, куди він вирушає 16 лютого, щоб взяти участь у конференції. На полях форуму він проведе серію зустрічей, на яких обговорюватиме підтримку України, а також Туреччини і Сирії після землетрусу, а також теми трансатлантичної безпеки.

Після цього Блінкен вирушить 19 лютого на турецьку авіабазу Інджирлік, і звідти - в Анкару, де у нього запланована зустріч із главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу та іншими офіційними особами.

Греція стане завершальною точкою подорожі. В Афінах Блінкен, як очікується, проведе зустріч із прем'єром Кіріакосом Міцотакісом, з міністром закордонних справ Нікосом Дендіасом та лідером опозиції Алексісом Ціпрасом. Ці переговори відбудуться в рамках греко-американського стратегічного діалогу. Подія запланована на 21 лютого.