Події

07:45 16.02.2023

Блінкен у лютому відвідає Німеччину, Туреччину і Грецію

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Блінкен у лютому відвідає Німеччину, Туреччину і Грецію

Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушає в європейське турне, з 16 до 22 лютого він відвідає Туреччину, Грецію та Німеччину, виступить на Мюнхенській безпековій конференції, йдеться у заяві Держдепартаменту.

Його поїздка розпочнеться з візиту в ФРН, куди він вирушає 16 лютого, щоб взяти участь у конференції. На полях форуму він проведе серію зустрічей, на яких обговорюватиме підтримку України, а також Туреччини і Сирії після землетрусу, а також теми трансатлантичної безпеки.

Після цього Блінкен вирушить 19 лютого на турецьку авіабазу Інджирлік, і звідти - в Анкару, де у нього запланована зустріч із главою МЗС Туреччини Мевлютом Чавушоглу та іншими офіційними особами.

Греція стане завершальною точкою подорожі. В Афінах Блінкен, як очікується, проведе зустріч із прем'єром Кіріакосом Міцотакісом, з міністром закордонних справ Нікосом Дендіасом та лідером опозиції Алексісом Ціпрасом. Ці переговори відбудуться в рамках греко-американського стратегічного діалогу. Подія запланована на 21 лютого.

 

 

Теги: #сша #поїздка #держсекретар

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