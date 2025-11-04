Інтерфакс-Україна
Події
20:10 04.11.2025

Паліса: Війна за останній рік дуже змінилась, однак українці вміють і знають, як боротися в нових умовах

2 хв читати
Паліса: Війна за останній рік дуже змінилась, однак українці вміють і знають, як боротися в нових умовах

Ситуація на фронті за минулий рік значно змінилася, заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса за результатами поїздки на добропільський та покровський напрямки.

"Практично немає стабільних позицій, ніхто не може вижити у відкритому просторі серед дронів, а доставка або евакуація – як окрема спецоперація", - зазначив він.

У ході поїздки президента на передову були проведені зустрічі з командуванням на місцях та бійцями з передової.

"Президент хотів чути без прикрас – без доповідей з сухими цифрами. Питав предметно, просив показати, де саме найважче, про укомплектованість підрозділів, про ефективність дронів, про перехід на контрактну армію. Президент нагородив тих, хто заслуговує та тягне на собі все те що часто здається "неможливим". Такі церемонії короткі, але дуже емоційні. Зрозуміло, що зараз емоції непрості. Є втрати, є біль, є злість за кожен втрачене життя, за кожен кілометр нашої землі. Але є і впертість: ми вміємо воювати", - зазначив Паліса.

Він наголосив, що наразі потрібні ефективні рішення, які збережуть життя.

"Ми не маємо права на марні жертви. І водночас з впевненістю: наші люди готові, вони вміють і знають, як боротися в нових умовах. Нам треба більше системності, менше випадковості – і ми дотиснемо. Треба боротися і вірити. Це нелегко. Але іншого шляху немає", - резюмував він.

 

Теги: #поїздка #передова #президент

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:25 03.11.2025
Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

Зеленський з дружиною зустрілись із захисниками, які втратили зір і проходять реабілітацію

19:33 02.11.2025
Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

Україна отримала додаткові системи протиракетної оборони Patriot

06:30 25.10.2025
США запровадили санкції проти президента Колумбії через підозри у наркоторгівлі, той заперечує звинувачення

США запровадили санкції проти президента Колумбії через підозри у наркоторгівлі, той заперечує звинувачення

20:24 16.10.2025
Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

Трамп закінчив розмову з Путіним, вона була "позитивною і продуктивною"

21:30 01.10.2025
Сирський відвідав добропільський напрямок

Сирський відвідав добропільський напрямок

20:55 10.09.2025
Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

20:12 14.08.2025
Поранення та травми, отримані військовими в полоні, прирівнюються до бойових

Поранення та травми, отримані військовими в полоні, прирівнюються до бойових

20:31 12.06.2025
Генсек НАТО відвідає Швецію у п’ятницю

Генсек НАТО відвідає Швецію у п’ятницю

22:45 07.04.2025
Король Великої Британії з дружиною прибули із державним візитом до Італії

Король Великої Британії з дружиною прибули із державним візитом до Італії

12:16 15.12.2024
УЗ виконала третю тестову поїздку "широкими" вагонами до Варшави

УЗ виконала третю тестову поїздку "широкими" вагонами до Варшави

ВАЖЛИВЕ

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

Працівник НАБУ, у якого проведені обшуки, не пояснив підстави спостереження за Офісом генпрокурора - відомство

Качка: у звіті Єврокомісії зазначено, що обмеження воєнного стану є пропорційними і не йдуть далі, ніж потрібно

ГУР спільно з пілотами ЗСУ та ССО атакували НПЗ "Лукойл-Ніжегороднєфтєоргсинтез" - джерела

ОСТАННЄ

European Solidarity calls on Rada, Cabinet to discuss European Commission's report, take it into account

Новорічну ялинку в Києві знов поставлять на Софійській площі за кошти меценатів

Віцепрем’єр Качка обговорив з Сіярто освіту, енергетику та євроінтеграцію, назвав розмову конструктивною

Силам оборони вдається знищувати окупантів, які намагаються пробратись в Малу Токмачку під Оріховом – DeepState

Зеленський доручив збільшити фінансування корпусів армії на ключових напрямках

До України вдалося повернути ще вісім дітей з окупованих територій – Єрмак

"Укренерго" в середу обмежуватиме електрику населенню з 07:00 до 21:00, промисловості – на вечірню годину більше

Працівник НАБУ, у якого проведені обшуки, не пояснив підстави спостереження за Офісом генпрокурора - відомство

Більшість українських підлітків, які мають слабкий зв’язок з батьками, мають значний рівень стресу – соцдослідження

УЧХ проводить у Слов'янську тренінг для офіцерів ДСНС України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА