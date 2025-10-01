Сирський відвідав добропільський напрямок

Фото: https://www.facebook.com/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив поїздку на добропільський напрямок у середу, повідомляє Генеральний штаб.

"День захисників і захисниць наше військо відзначає в бою, знищуючи ворога та звільняючи рідну землю. Здійснив ще одну поїздку у війська на Добропільському напрямку, де триває наша контрнаступальна операція", - ідеться в повідомленні.

Сирський зазначив, що з командирами військових частин Збройних сил та Національної гвардії проаналізував хід виконання визначених завдань. Конкретизував завдання з урахуванням актуальної ситуації та наголосив на важливості збереження життя військових.

"Наші сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат", - наголосив головнокомандувач.

За його словами, за минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км покровського району Донецької області. Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м.

"У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб. Загалом за час контрнаступальної операції в покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км", - зазначив головком.

За його словами, загальні втрати російських окупантів на добропільському напрямку станом на ранок середи становлять близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864. Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – 5, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 197.

Також Сирський в ході поїздки провів робочу зустріч із начальником Донецької обласної військової адміністрації (Вадимом Філашкіним – ІФ-У).

"Обговорили питання, пов'язані із: забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області; антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури", - зазначив головком.