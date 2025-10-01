Інтерфакс-Україна
Події
21:30 01.10.2025

Сирський відвідав добропільський напрямок

2 хв читати
Сирський відвідав добропільський напрямок
Фото: https://www.facebook.com/

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський здійснив поїздку на добропільський напрямок у середу, повідомляє Генеральний штаб.

"День захисників і захисниць наше військо відзначає в бою, знищуючи ворога та звільняючи рідну землю. Здійснив ще одну поїздку у війська на Добропільському напрямку, де триває наша контрнаступальна операція", - ідеться в повідомленні.

Сирський зазначив, що з командирами військових частин Збройних сил та Національної гвардії проаналізував хід виконання визначених завдань. Конкретизував завдання з урахуванням актуальної ситуації та наголосив на важливості збереження життя військових.

"Наші сили оборони розсікли так званий "Добропільський виступ" противника та роблять усе, аби завдати російським окупантам максимальних втрат", - наголосив головнокомандувач.

За його словами, за минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км покровського району Донецької області. Українські штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м.

"У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб. Загалом за час контрнаступальної операції в покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів 198,9 кв. км", - зазначив головком.

За його словами, загальні втрати російських окупантів на добропільському напрямку станом на ранок середи становлять близько 3320 осіб, із них безповоротні – 1864. Загарбники втратили 971 одиницю озброєнь і військової техніки, з них: танків – 14, бойових броньованих машин – 38, артсистем – 202, РСЗВ – 5, автотехніки – 453, мотоциклів і квадроциклів – 61, спеціальної техніки – 1, БпЛА – 197.

Також Сирський в ході поїздки провів робочу зустріч із начальником Донецької обласної військової адміністрації (Вадимом Філашкіним – ІФ-У).

"Обговорили питання, пов'язані із: забезпеченням ведення бойових дій та оборони населених пунктів області; антидроновим обладнанням дорожньої інфраструктури", - зазначив головком.

 

Теги: #добропільський_напрямок #поїздка #сирський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:48 29.09.2025
Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

Зеленський: Від початку Добропільської контрнаступальної операції звільнено більш ніж 174 кв. км території, зачищено більш ніж 194 кв. км

10:31 29.09.2025
Сирський: Частина підрозділів противника опинилась в оточенні

Сирський: Частина підрозділів противника опинилась в оточенні

12:15 26.09.2025
Сирський пояснив необхідність створення Штурмових військ

Сирський пояснив необхідність створення Штурмових військ

12:09 26.09.2025
Сирський повідомив про суттєві успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

Сирський повідомив про суттєві успіхи ЗСУ на Добропільському напрямку

12:05 26.09.2025
Сирський про ситуацію на межі Дніпропетровщини: У росіян не вистачає сил та засобів для рішучого наступу, прагнуть декларувати свою присутність

Сирський про ситуацію на межі Дніпропетровщини: У росіян не вистачає сил та засобів для рішучого наступу, прагнуть декларувати свою присутність

17:58 23.09.2025
Генерали Сирський та Донах’ю обговорили продовження співпраці, головне - засоби ППО та дальнього ураження

Генерали Сирський та Донах’ю обговорили продовження співпраці, головне - засоби ППО та дальнього ураження

15:09 22.09.2025
Сили оборони України просуваються на Добропільському напрямку - Сирський

Сили оборони України просуваються на Добропільському напрямку - Сирський

18:04 15.09.2025
Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів - ЗМІ

Сирський зняв з посад командувачів двох корпусів - ЗМІ

14:37 12.09.2025
Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках

Сирський з командирами на місцях визначає подальші дії на покровському та добропільському напрямках

20:55 10.09.2025
Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

Спецпредставник Келлог був на шляху до Польщі під час вторгнення російських безпілотників

ВАЖЛИВЕ

ЧАЕС у блекауті через ворожий обстріл енергооб'єкту в Славутичі

Зеленський присвоїв звання Герой України посмертно Андрію Парубію, Геннадію Афанасьєву, Степану Чубенку та Володимиру Валуленку

Прем’єрка Данії перед початком неформального саміту ЄС: Війна в Україні – це загроза всім нам

Зеленський доручив з'ясувати причини жахливих наслідків негоди в Одесі, 3 жовтня очікує на доповідь

Зеленський присвоїв відзнаку "Місто-герой України" 16 містам

ОСТАННЄ

США запроваджують snapback санкції проти іранського режиму

Кабмін дозволив військовим переводитись між ЗСУ та Нацгвардією

Єрмак після знеструмлення Славутича і ЧАЕС: Без відповіді такі дії не залишаться

ЧАЕС у блекауті через ворожий обстріл енергооб'єкту в Славутичі

РФ не має успіхів в Україні, тому має сісти за стіл переговорів, певен посол США при НАТО

Посол США при НАТО обговорив з країнами-членами відмову від російського газу та навів приклад Польщі

Кабмін визначив порядок направлення військових до Центру НАТО–Україна JATEC в Польщі

Зеленський: Важливо відповідати РФ, щоб вони відчули ціну своїх дій

Захисники, які лікувалися за кордоном, отримають компенсацію на дорогу додому

Ситуація з енергопостачанням в Чернігівщині критична, в області вводиться графік відключень – обленерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА