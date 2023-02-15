Події

23:20 15.02.2023

Навесні маємо відчути, що Україна рухається до перемоги – Зеленський

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Навесні маємо відчути, що Україна рухається до перемоги – Зеленський

Ми маємо зробити весну такою, щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги, заявив у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

«Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо», – заявив він.

За словами президента, «Ворог уже зараз втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, «морпіха». І наше завдання – зробити так, щоб усе менше знаходилося там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня».

 

 

Теги: #весна #перемога #зеленський

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