Навесні маємо відчути, що Україна рухається до перемоги – Зеленський

Ми маємо зробити весну такою, щоб справді відчувалося, що Україна рухається до перемоги, заявив у відеозверненні у середу президент України Володимир Зеленський.

«Це стосується підготовки наших сил оборони, постачання зброї для нашої держави й нашої стратегічної ініціативи у війні. Будь-які намагання Росії перехопити ініціативу маємо зламати. І я впевнений, що ми це зробимо», – заявив він.

За словами президента, «Ворог уже зараз втрачає стільки своїх людей, стільки своїх сил, що по всій Росії скоро буде складно знайти, наприклад, «морпіха». І наше завдання – зробити так, щоб усе менше знаходилося там і бажання утримувати в окупації українські території. Звільнення нашої землі – це мета, над реалізацією якої працюємо щодня».