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14:30 15.02.2023

Країни НАТО домовилися нарощувати випуск озброєння, працювати з оборонними компаніями - Столтенберг

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Країни НАТО домовилися нарощувати випуск озброєння, працювати з оборонними компаніями - Столтенберг

Глави Міноборони країн НАТО в середу погодилися збільшувати випуск озброєнь і для цього співпрацювати з компаніями військової промисловості, заявив генсек альянсу Єнс Столтенберг.

"Міністри також займалися питанням нарощування промислових потужностей та поповнення арсеналів озброєнь та боєприпасів (...) Союзники погодилися тісно працювати з оборонною індустрією для збільшення обсягів продукції", - сказав він.

При цьому він нагадав, що виснаження запасів зброї альянсу спричинено війною в Україні.

За словами Столтенберга, такі країни як США, Франція, ФРН, Норвегія вже ухвалили рішення, які дозволять наростити виробництво боєприпасів. "Ситуація розвивається у правильному напрямку", - вважає він.

Також, за його словами, союзники з НАТО у середу погодили проєкт із попереднього складування та накопичення боєприпасів та розгортання наземних засобів ППО.

"Союзники схвалили нові керівні принципи для військового планування. Це відображає реальність того, що ми живемо у більш небезпечному світі", - додав Столтенберг.

Теги: #нато #озброєння #столтенберг

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