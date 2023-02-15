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14:26 15.02.2023

Суд зобов'язав звільнити ділянку Музею історії України від незаконно збудованого "храму-мафу" УПЦ (МП) - Ткаченко

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Суд зобов'язав звільнити ділянку Музею історії України від незаконно збудованого "храму-мафу" УПЦ (МП) - Ткаченко

Суд зобов'язав звільнити ділянку Національного музею історії України на вул. Володимирській, 2 у центрі Києва від незаконно збудованої Українською православною церквою (Московського патріархату) споруди, повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

"Суд зобов’язав звільнити ділянку Національного музею історії України від незаконно збудованого "храму-мафу". Позов Музею задоволено", - написав Ткаченко у телеграм-каналі у середу.

За його словами, розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню, що порушує вимоги пункту "а" частини 1 ст. 91 Земельного кодексу України.

"Храм-кіоск" знаходиться в буферній зоні пам’яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква", - додав міністр.

Теги: #суд #маф #десятинна_церква

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