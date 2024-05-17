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09:29 17.05.2024

У Києві демонтували Десятинний храм УПЦ (МП) на території Національного музею історії України

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Фото із соцмережі

У Києві демонтували Десятинний храм Української православної церкви (Московського патріархату) на території Національного музею історії України.

Зокрема, згідно з фотографіями користувачів у соціальних мережах станом на ранок п'ятниці, 17 травня, незаконну споруду храму на території Національного музею історії України демонтовано.

У Медіацентрі Україна директор Національного музею історії України Федір Андрощук повідомив, що музей планує використовувати територію, зокрема звільнену ділянку, для проведення дитячих програм і просвітницьких заходів, які будуть присвячені і давньому минулому, і сучасній історії України. "Також у майбутньому плануються археологічні дослідження ділянок, які досі не були вивчені або не стали експозиційними об'єктами", - додав директор.

Зазначено, що "храм-МАФ" було зведено з порушенням законодавства, зокрема без археологічного обстеження, дозволів Інституту археології НАНУ й Міністерства культури та інформаційної політики. Будівлю так і не було введено в експлуатацію в установленому порядку.

"Сьогодні ми вирішуємо проблему, до якої призвели варварські кроки Московського патріархату та відверта проросійська позиція влади часів Януковича. Українська спадщина має належати виключно українцям", - зазначила директорка Скарбниці Національного музею історії України Наталія Панченко.

Як повідомлялося, у вересні 2023 року Північний апеляційний господарський суд зобов'язав демонтувати Десятинний храм Української православної церкви (Московського патріархату) на території Національного музею історії України.

На 9:30 у п'ятницю заплановано брифінг на території Національного музею історії України щодо демонтажу будівлі, "яку всупереч законодавству самовільно звела релігійна громада УПЦ (МП) на території Національного музею історії України в буферній зоні об'єкта Світової спадщини ЮНЕСКО "Київ: Собор Святої Софії і прилеглі монастирські споруди, Києво-Печерська Лавра".

Теги: #демонтаж #десятинна_церква

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