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12:41 15.05.2023

Судова справа щодо демонтажу незаконної каплиці УПЦ (МП) біля Десятинної церкви затягується через самовідвід суддів – Мінкультури

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Судова справа щодо демонтажу незаконної каплиці УПЦ (МП) біля Десятинної церкви затягується через самовідвід суддів – Мінкультури

Судова справа щодо демонтажу незаконної каплиці Української православної церкви (Московського патріархату) біля Десятинної церкви затягується через самовідвід суддів, повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.

"На 16 травня призначено судове засідання щодо розгляду апеляційної скарги релігійної громади УПЦ, яка не погодилась із рішенням суду першої інстанції. Відомо, що засідання може не відбутися, оскільки вже два судді заявили про самовідвід. Тобто справа про звільнення території Національного музею історії України від "храму-кіоску" УПЦ затягується, але позиція МКІП залишається незмінною – "храм-МАФ" біля Десятинної церкви має бути демонтовано", - йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

У відомстві нагадали, що будівля каплиці розташована у буферній зоні пам'яток ЮНЕСКО, де заборонене нове будівництво, а також порушує ансамбль історичного археологічного комплексу "Десятинна церква".

Як повідомлялося, раніше Господарський суд Києва задовольнив позов Національного музею історії України та вирішив: усунути Національному музею перешкоди в користуванні земельною ділянкою; скасувати запис про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю, каплицю.

Теги: #каплиця #десятинна_церква

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