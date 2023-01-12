Ткаченко: Храм-МАФ УПЦ (МП) біля Десятинної церкви в Києві має бути демонтовано

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко вважає, що каплицю Української православної церкви (Московського патріархату) біля Десятинної церкви в Києві має бути демонтовано.

"Храм-МАФ біля Десятинної церкви має бути демонтовано – це наша однозначна позиція. Будівля каплиці, так звана церква Десятинного храму Пресвятої Богородиці, яка незаконно розташована на території Національного музею історії України, є самочинним будівництвом та споруджена релігійною громадою Української православної церкви (Московського патріархату)", - написав Ткаченко у фейсбуці.

За словами міністра, самовільне захоплення ділянки розпочалося у 2008 році, а у 2012 році почалося "узаконення" незаконного будівництва.

"Жодних дозволів на будівництво, як і на використання земельної ділянки, зазначена релігійна організація ніколи не отримувала. Сама будівля споруджена без затвердженого проєкту, без отримання дозволів на будівництво. В експлуатацію будівля в установленому порядку не введена", - наголосив він.

Міністр нагадав, що ще з 2020 року триває суд за позовом від Національного музею історії України щодо усунення перешкод у користуванні земельною ділянкою шляхом знесення самочинного об'єкта.

"Міністерство культури та інформаційної політики України залучене до справи як третя сторона та сприяє цьому процесу. Наразі експертиза вже завершена, а наступне судове засідання призначене вже на 18 січня 2023 року, отже, є обґрунтоване сподівання, що невдовзі спір буде вирішено в законний спосіб", - підсумував він.