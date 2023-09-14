Апеляційний суд зобов'язав демонтувати "храм-МАФ" УПЦ (МП) на території Музею історії України

Північний апеляційний господарський суд зобов'язав демонтувати Десятинний храм Української православної церкви (Московського патріархату) на території Національного музею історії України.

"Північний апеляційний господарський суд розглянув апеляційну скаргу релігійної громади УПЦ (МП) "Десятинний храм" на рішення Господарського суду міста Києва від 15.02.2023 у справі №910/9385/20 та підтвердив зобов'язання звільнити ділянку від незаконно збудованого "храму-МАФу" на території Національного музею історії України", - ідеться в повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

У відомстві зазначають, що розміщення цієї споруди на земельній ділянці музею суперечить її цільовому використанню.

Крім того, у міністерстві заявляють, що установа, яка розміщується в споруді, поширює антиукраїнські наративи та працює на країну-агресора вже 14 років поспіль.

Як повідомлялося, раніше Господарський суд Києва задовольнив позов Національного музею історії України та постановив: усунути Національному музею перешкоди в користуванні земельною ділянкою; скасувати запис про державну реєстрацію права власності на нерухоме майно, а саме нежитлову будівлю, каплицю.