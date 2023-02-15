Міністр оборони Великої Британії: 97% російської армії перебуває в Україні

Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес заявляє, що 97% російської армії нині перебувають в Україні, повідомляє "Бі-Бі-Сі".

Як зазначається у повідомленні, про це він заявив перед тим, як вирушити на зустріч міністрів оборони країн НАТО до Брюсселя, де західні союзники обговорюють, як вони можуть зміцнити оборону України від російських військ.

Міністр оборони також зазначив, що Велика Британія не відправлятиме винищувачі до України найближчим часом, а основну увагу приділено забезпеченню довгострокової стійкості Києва.

Воллес також спростував повідомлення про те, що погрожував піти у відставку, якщо витрати Сполученого Королівства на оборону не буде збільшено.