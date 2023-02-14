Чотирьох агентів РФ, затриманих на сході України, засуджено до реальних термінів в'язниці

Суд призначив чотирьом російським агентам, затриманим співробітниками Служби безпеки України під час спецоперації на території Донецької та Луганської областей, покарання від 9 до 14 років.

Як повідомляється на сайті спецслужби, зловмисники збирали розвіддані, місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони у прифронтових районах сходу України.

"Насамперед, їх цікавили позиції українських захисників на Бахмутському, Краматорському та Сєверодонецькому напрямках. Також вони "зливали" агресору інформацію про координати та технічний стан об'єктів критичної інфраструктури регіону. Розвідувальна інформація була потрібна окупантам для підготовки та проведення прицільних ракетних ударів по українським містам", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч.1 ст.258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації); ч.1 ст.111 (державна зрада); ч.7 ст.111-1 (колабораційна діяльність).