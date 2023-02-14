"Нова пошта" відновила роботу відділень і пошти після збою

"Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, відновила роботу після збою, який тимчасово паралізував роботу відділень і поштоматів у вівторок, продовживши час роботи відділень на одну годину, повідомили у пресслужбі компанії.

"Усе відновлено повністю. "Нова пошта" відновила роботу по всій країні. Можна отримувати та надсилати посилки у відділеннях та поштоматах", - зазначили у пресслужбі.

За її інформацією, мобільний застосунок також працює: можна оплачувати, створювати накладні та отримувати посилки у поштоматі.

У "Новій пошті" наголосили, що, розуміючи, як важливо людям отримати свої відправлення саме сьогодні, продовжили роботу відділень на одну годину: у великих містах до 22:00, в інших місцях – до 21:00.

Раніше повідомлялося, що через технічний збій у вівторок, який паралізував роботу системного забезпечення, виникли проблеми з отриманням та відправкою посилок у відділеннях "Нової пошти" по всій країні. Після часткового відновлення системи, що дозволило поступово відновити видачу посилок у відділеннях, згідно з інформацією клієнтів, робота з поштоматами була як і раніше утруднена.

Заснована у 2001 році ГК "Нова пошта" - найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій із електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

Детальні результати роботи ГК у 2022 році поки що не оголошувалися, проте її співзасновник Леонід Клімов заявляв про відновлення кількості відправлень наприкінці минулого року до 95% довоєнного рівня.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.