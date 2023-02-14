Події

21:00 14.02.2023

"Нова пошта" відновила роботу відділень і пошти після збою

2 хв читати
"Нова пошта" відновила роботу відділень і пошти після збою

"Нова пошта", лідер експрес-доставки в Україні, відновила роботу після збою, який тимчасово паралізував роботу відділень і поштоматів у вівторок, продовживши час роботи відділень на одну годину, повідомили у пресслужбі компанії.

"Усе відновлено повністю. "Нова пошта" відновила роботу по всій країні. Можна отримувати та надсилати посилки у відділеннях та поштоматах", - зазначили у пресслужбі.

За її інформацією, мобільний застосунок також працює: можна оплачувати, створювати накладні та отримувати посилки у поштоматі.

У "Новій пошті" наголосили, що, розуміючи, як важливо людям отримати свої відправлення саме сьогодні, продовжили роботу відділень на одну годину: у великих містах до 22:00, в інших місцях – до 21:00.

Раніше повідомлялося, що через технічний збій у вівторок, який паралізував роботу системного забезпечення, виникли проблеми з отриманням та відправкою посилок у відділеннях "Нової пошти" по всій країні. Після часткового відновлення системи, що дозволило поступово відновити видачу посилок у відділеннях, згідно з інформацією клієнтів, робота з поштоматами була як і раніше утруднена.

Заснована у 2001 році ГК "Нова пошта" - найбільший учасник українського логістичного ринку: її мережа налічує близько 10 тис. відділень та 13 тис. поштоматів у всій Україні. Кількість відправлень за 2021 рік перевищила 372 млн. Крім цього, небанківська фінансова установа "НоваПей" надає послуги з грошових переказів та операцій із електронними грошима. За 2021 рік було проведено 388 млн транзакцій.

Детальні результати роботи ГК у 2022 році поки що не оголошувалися, проте її співзасновник Леонід Клімов заявляв про відновлення кількості відправлень наприкінці минулого року до 95% довоєнного рівня.

До складу групи також входить "Нова пошта Глобал", яка розвиває міжнародну партнерську мережу, щоб надавати клієнтам послуги з експрес-доставки не лише в Україні, а й за кордоном. Компанія виконує регулярні авіарейси до США, Європи, Китаю і за 2021 рік доставила 9,3 млн міжнародних відправлень.

 

 

Теги: #нова_пошта #робота #відновлення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:55 14.02.2023
"Нова пошта" возобновила работу отделений и почтоматов после сбоя

"Нова пошта" возобновила работу отделений и почтоматов после сбоя

19:33 14.02.2023
"Нова пошта" повідомила про технічний збій

"Нова пошта" повідомила про технічний збій

19:09 14.02.2023
Енергорегулятор зобов'язав ОСР здійснювати адресну розсилку авторизованим споживачам інформації про час та причини відключення е/е

Енергорегулятор зобов'язав ОСР здійснювати адресну розсилку авторизованим споживачам інформації про час та причини відключення е/е

14:13 14.02.2023
Coreper створить спецгрупу з питань використання заморожених активів для відновлення України

Coreper створить спецгрупу з питань використання заморожених активів для відновлення України

20:23 10.02.2023
СБ виділив Україні $50 млн гранту на відновлення, половину отримає Держагентство відновлення

СБ виділив Україні $50 млн гранту на відновлення, половину отримає Держагентство відновлення

20:08 10.02.2023
Приватні клініки розраховують на відновлення сектора медичного страхування, незважаючи на його суттєве падіння через війну

Приватні клініки розраховують на відновлення сектора медичного страхування, незважаючи на його суттєве падіння через війну

17:36 08.02.2023
"Нова пошта" виходить на ринок Литви, організовує міні-коворкінги у відділеннях в Україні

"Нова пошта" виходить на ринок Литви, організовує міні-коворкінги у відділеннях в Україні

19:31 06.02.2023
Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

Задля прискорення відновлення інфраструктури Херсонської області прем'єр дав відповідні доручення

19:19 06.02.2023
На Київщині відновлено понад 6,4 тис. об'єктів, пошкоджених військами РФ, ще 3,7 тис. відновлено частково

На Київщині відновлено понад 6,4 тис. об'єктів, пошкоджених військами РФ, ще 3,7 тис. відновлено частково

07:21 05.02.2023
Незважаючи на складну ситуацію з е/е в Одесі, залізничний вокзал продовжує працювати у штатному режимі

Незважаючи на складну ситуацію з е/е в Одесі, залізничний вокзал продовжує працювати у штатному режимі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суддя Віра Михайленко очолила ВАКС

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 35,4 тис. - Ердоган

Міністр оборони США за результатами "Рамштайн-9": У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків

Сили оборони нанесли 9 ударів по місцях скупчення окупантів і по 3 складах боєприпасів за добу

Окупанти намагаються наступати на п'яти напрямках та активізували використання авіації - Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Суддя Віра Михайленко очолила ВАКС

США може передати Україні іранську зброю, вилучену у єменських бойовиків

Російські окупанти двічі за добу обстріляли один із медзакладів Херсона - ОВА

Україна відкриє новий залізничний пункт контролю "Березине" на кордоні з Молдовою

Кількість жертв землетрусу в Туреччині перевищила 35,4 тис. - Ердоган

В ЄС буде створено робочу групу для вивчення можливості використання заморожених російських активів для відновлення України

Вечірня заявка на транзит газу через Україну на 15 лютого зросла на третину

Україна спростила ввезення БПЛА, прицілів, тепловізорів, засобів зв'язку та інших товарів військового призначення

Українські енергетики демонструють небачені до війни рекордні темпи ремонтів енергооб'єктів

Міністр оборони США за результатами "Рамштайн-9": У мене немає сьогодні оголошень на тему літаків

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА