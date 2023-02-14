Події

17:47 14.02.2023

Кабмін поклав на МВС відповідальність за створення системи екстреної допомоги населенню 112

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Кабінет Міністрів України визначив Міністерство внутрішніх справ України відповідальним за створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Порядок функціонування системи екстреної допомоги приведено у відповідність до термінології, визначеної в законах "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" та "Про електронні комунікації".

Як повідомлялося, 27 грудня 2022 року Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з питань створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

 

Теги: #кабмін #мвс #екстрена_допомога

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