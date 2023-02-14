Кабмін поклав на МВС відповідальність за створення системи екстреної допомоги населенню 112

Кабінет Міністрів України визначив Міністерство внутрішніх справ України відповідальним за створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Порядок функціонування системи екстреної допомоги приведено у відповідність до термінології, визначеної в законах "Про систему екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112" та "Про електронні комунікації".

Як повідомлялося, 27 грудня 2022 року Кабмін утворив міжвідомчу робочу групу з питань створення системи екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.