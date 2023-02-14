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10:45 14.02.2023

Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони

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Резніков підтвердив, що запросив Павлюка, Дейнегу та Шевченка на посади своїх заступників, анонсував нові зміни в команді Міноборони

Міністр оборони України Олексій Резніков підтвердив, що запросив на посади своїх заступників генерал-лейтенанта Олександра Павлюка, колишнього нардепа та експосла України в Канаді Андрія Шевченка та волонтера й журналіста Віталія Дейнегу.

"Я запросив до команди нових людей. Відповідно до процедури, кандидатів на посади подав на погодження президенту України, після цього має відбутися затвердження урядом. Усі вони відомі, тому буквально кілька слів. Перший. На посаду першого заступника міністра подано кандидатуру Героя України, генерал-лейтенанта Олександра Павлюка", - написав він у фейсбуці.

Резніков зазначив, що Павлюк досконало знає проблематику війни та потреби української армії, а також має необхідні лідерські й управлінські якості.

Також міністр підтвердив, що запросив на посаду заступника міністра з цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, волонтера та журналіста Віталія Дейнегу.

Крім того, Резніков повідомив, що запросив на посаду заступника міністра з європейської інтеграції журналіста, колишнього нардепа й експосла України в Канаді Андрія Шевченка.

"Щодо тих, хто обіймав посади заступників. Перший заступник міністра оборони генерал-полковник Іван Руснак та заступник міністра оборони з питань цифрового розвитку Олег Гайдук. Вони залишаються у команді Міністерства і будуть залучені до роботи як радники міністра", - пояснив міністр.

За словами очільника оборонного відомства, це не останні кроки щодо перезавантаження Міноборони.

"Чергові зміни для посилення команди будуть представлені за кілька днів", - анонсував він.

 

Теги: #міноборони #кадри #резніков

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