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10:45 14.02.2023

У Брюсселі розпочалося засідання міністрів оборони НАТО. На порядку денному – подальша підтримка України

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У Брюсселі розпочалося засідання міністрів оборони НАТО. На порядку денному – подальша підтримка України

У Брюсселі розпочинається дводенне засідання міністрів оборони країн-членів організації Північноатлантичного договору. На порядку денному – подальше нарощування підтримки України у війні, яку проти неї веде Росія, збільшення темпів виробництва боєприпасів.

"Міністри оборони НАТО зустрінуться у критичний для нашої безпеки час. Наступного тижня буде рік від початку жахливої війни в Україні, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, і ми не бачимо жодних ознак того, що президент Путін готується до переговорів. Ми бачимо протилежне – він готується до ще більшої війни, нових наступів і нових атак. Тому ще важливіше, щоб союзники з НАТО та партнери надали ще більшу підтримку Україні", - анонсував генеральний секретар організації Єнс Столтенберг перед початком засідання.

За його словами, Україні також необхідно надавати більше боєприпасів, так само як і збільшити їх виробництво, щоб "було можливо надавати необхідні боєприпаси Україні, а також заповнити наші сховища".

Крім того, під час зустрічі міністри схвалять довгострокові методичні рекомендації для оборонного планування, щоб "іще більше зміцнювати наші стримування та оборону". "Союзники обговорять інвестування в оборону, а також як захищати нашу критичну інфраструктуру", - додав генсек альянсу.

Відповідаючи на запитання журналістів, чому у світлі постачання Україні озброєння громадськість має вірити, що НАТО не є стороною конфлікту, Столтенберг сказав: "Ні НАТО, ні союзники не є стороною конфлікту. Що ми робимо, то це надаємо підтримку Україні. Україна себе захищає. Ми маємо зрозуміти, що це таке – це війна агресії. Президент Путін, Росія напали на суверенну, демократичну, вільну державу у Європі, Україну, й Україна має право себе захищати. Право самооборони прописане в Хартії ООН, це частина міжнародного права, а ми маємо право допомогти Україні використовувати право на самооборону".

Як відомо, цього самого дня у штаб-квартирі відбудеться засідання очолюваної США Контактної групи для України з метою обговорення термінових потреб для збільшення підтримки України, участь у якому візьме міністр оборони України Олексій Резніков. Також глава оборонного відомства візьме участь у спеціальній сесії засідання міністрів оборони НАТО.

Теги: #нато #брюссель

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