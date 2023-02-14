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10:27 14.02.2023

СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн із рахунків жителів Маріуполя

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СБУ викрила шахраїв, які вкрали майже 100 млн грн із рахунків жителів Маріуполя

Служба безпеки України викрила масштабну шахрайську схему виведення на користь агресора 100 млн грн із використанням персональних даних майже 4 тис. жителів Маріуполя, зокрема загиблих або примусово вивезених до РФ, які мають заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території, повідомляє СБУ.

"Ділки працювали в інтересах РФ і намагалися вивести на користь агресора майже 100 млн грн. До організації оборудки причетне злочинне угруповання з тимчасово окупованого Донецька, яке діяло за координації російських спецслужб, а його керівник входить до близького оточення терориста Пушиліна", - йдеться у повідомленні спецслужби у телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією СБУ, зловмисники телефоном зверталися до українських банків нібито від імені власників рахунків й отримували доступ до онлайн-банкінгу.

"Для проходження "ідентифікації" використовували клієнтські бази захоплених філій у Маріуполі та спецобладнання для зміни маршрутизації дзвінків. Це були персональні дані майже 4 тис. місцевих жителів, у тому числі тих, які загинули або були примусово вивезені до РФ і мали заощадження у фінустановах на підконтрольній Україні території", - уточнюється у повідомленні.

У СБУ зазначають, що для приховування слідів злочину учасники схеми "конвертували" викрадені гроші у криптовалюту. Для масового "обдзвону" українських банків організатори схеми використали кол-центр у Донецьку, співробітники якого через інтернет та спецобладнання на території України зв'язувалися з відповідними установами нібито від імені справжніх власників рахунків.

У повідомленні наголошується, що до обслуговування спецобладнання були залучені десятки жителів різних регіонів України, які "в темну" виконували вказівки своїх керівників.

Унаслідок слідчо-оперативних дій СБУ виявила та заблокувала банківські рахунки та криптогаманці учасників злочинного угруповання.

Під час обшуків у восьми областях України вилучено комп'ютерне обладнання, яке забезпечувало проведення угод.

Окрім того, накладено арешт на кошти, одержані злочинним шляхом, на загальну суму майже 65 млн грн.

Як повідомляють у СБУ, встановлено, що за такою самою схемою зловмисники обкрадали російських громадян, "виводячи" їхні кошти на криптогаманці керівництва терористичної організації "ДНР" та кураторів із ФСБ.

 

Теги: #сбу #маріуполь #шахраї

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