День Героїв Небесної сотні у 2023 році відбудеться під гаслом "Небесна сотня – перші герої російсько-української війни" - Мінкультури

День Героїв Небесної сотні у 2023 році відбудеться під гаслом "Небесна сотня – перші герої російсько-української війни", йдеться у повідомленні пресслужби Міністерства культури та інформаційної політики.

"Слава Україні! Це гасло актуалізувалося під час Майдану. Понад дев'ять років тому. День Героїв Небесної сотні – це жалобний день, але він не про смерть, а про героїчну боротьбу, самопожертву, готовність українського суспільства захищати незалежність України. Гасло цьогорічної кампанії – і соціальної, й інформаційної, і всього відзначення – це "Небесна сотня – перші герої російсько-української війни", – цитує генерального директора Національного музею Революції гідності Ігоря Пошивайла пресслужби міністерства.

Зазначається, що до Дня Героїв Небесної сотні передбачено проведення круглого столу, презентації книжок про Небесну сотні у Дрогобичі, виставок про Майдан та багато інших заходів.