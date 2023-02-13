Події

19:16 13.02.2023

Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

1 хв читати
Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

Три російські кораблі-носії ракет типу "Калібр" сукупним залпом у 16 ракет знаходяться наразі в Чорному морі, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Ворог нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі та активізує повітряну розвідку. До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тому загальний залп ракет типу "Калібр" наразі становить 16", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що вздовж лінії фронту фіксується збільшення кількості розвідувальних безпілотних літальних апаратів.

Раніше в понеділок у Військово-морських силах Збройних сил України повідомлялося про 11 ворожих кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі, з них було 2 носії "Калібрів" сукупним залпом 8 ракет.

В Азовському морі знаходиться 1 корабель окупантів, у Середземному – 10, із них 5 носіїв "Калібрів" сукупним залпом 72 ракети.

За даними Генштабу, за добу на користь РФ прохід окупованою Керч-Єнікальською протокою здійснили 27 суден у бік Азовського моря (з них 9 йшли з протоки Босфор) і 30 – у бік Чорного (з них 10 продовжили рух у бік Босфору).

 

 

 

 

 

Теги: #рф #флот #україна #загроза

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:30 13.02.2023
Напередодні Рамштайну Залужний обговорив із головкомом сил НАТО в Європі питання військової допомоги та перспективи військових дій

Напередодні Рамштайну Залужний обговорив із головкомом сил НАТО в Європі питання військової допомоги та перспективи військових дій

19:02 13.02.2023
Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

11:30 13.02.2023
РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

10:24 13.02.2023
Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

Данія передала Україні всі свої САУ Caesar

10:15 13.02.2023
РФ використовує твердження про те, що Україна нібито не спроможна перемогти Росію через нерівність сил, щоб пом'якшити власні невдачі на полі бою, - ISW

РФ використовує твердження про те, що Україна нібито не спроможна перемогти Росію через нерівність сил, щоб пом'якшити власні невдачі на полі бою, - ISW

20:58 12.02.2023
Санкції проти атомної галузі Росії мають стати частиною глобальних санкцій

Санкції проти атомної галузі Росії мають стати частиною глобальних санкцій

19:29 12.02.2023
ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відстрочить її

17:16 12.02.2023
ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відтермінує її

ГУР: РФ не готова до нової хвилі мобілізації та відтермінує її

07:52 12.02.2023
Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

16:43 11.02.2023
USAID виділило $13 млрд допомоги на підтримку українських медиків, рятувальників та сфери освіти

USAID виділило $13 млрд допомоги на підтримку українських медиків, рятувальників та сфери освіти

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони завдали ударів по 17 місцях скупчення окупантів за добу

Резніков вніс кандидатури на нових заступників на погодження, імен не назвав

Столтенберг не виключає, що після війни союзники з НАТО зможуть бути стороною домовленостей щодо гарантій безпеки для України

Столтенберг: Путін готується не до миру, а до нового наступу, ми продовжимо забезпечувати Україну для перемоги

Столтенберг закликав прискорити постачання військової допомоги Україні

ОСТАННЄ

Нетаньягу на тлі багатотисячних протестів закликав опозицію Ізраїлю припинити "штовхати країну до анархії"

Унаслідок обстрілу села Інгулець на Херсонщині загинула жінка та поранено чоловіка

Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

Червоний Хрест додатково перевірить документи співробітників і волонтерів після затримання колаборанта, який намагався проникнути до їхніх лав

Україна збільшує тоннажність суден "зернової ініціативи" для часткового вирішення питання черги, що зросла до 145 суден

Окупанти завдали двох ракетних та 16 авіаударів по Україні за добу – Генштаб ЗСУ

ВР пропонують законодавчо встановити 25 лютого Днем українки, 9 березня –Шевченковим днем, а за Днем матері закріпити другу неділю травня

Прикордонники вдруге затримали росіянина, який намагався нелегально потрапити в Україну

Найближчими днями затопить заплаву Дніпра біля Чернігова та частково низку сіл – ДСНС

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Норвегії подальшу співпрацю

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА