Окупанти вивели у Чорне море три носії "Калібрів"

Три російські кораблі-носії ракет типу "Калібр" сукупним залпом у 16 ракет знаходяться наразі в Чорному морі, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Ворог нарощує присутність ракетоносіїв у Чорному морі та активізує повітряну розвідку. До двох підводних ракетоносіїв додався фрегат, тому загальний залп ракет типу "Калібр" наразі становить 16", - йдеться у повідомленні.

Крім того, повідомляється, що вздовж лінії фронту фіксується збільшення кількості розвідувальних безпілотних літальних апаратів.

Раніше в понеділок у Військово-морських силах Збройних сил України повідомлялося про 11 ворожих кораблів на бойовому чергуванні в Чорному морі, з них було 2 носії "Калібрів" сукупним залпом 8 ракет.

В Азовському морі знаходиться 1 корабель окупантів, у Середземному – 10, із них 5 носіїв "Калібрів" сукупним залпом 72 ракети.

За даними Генштабу, за добу на користь РФ прохід окупованою Керч-Єнікальською протокою здійснили 27 суден у бік Азовського моря (з них 9 йшли з протоки Босфор) і 30 – у бік Чорного (з них 10 продовжили рух у бік Босфору).