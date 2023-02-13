ВР пропонують законодавчо встановити 25 лютого Днем українки, 9 березня –Шевченковим днем, а за Днем матері закріпити другу неділю травня

Група народних депутатів пропонує Верховній Раді на законодавчому рівні встановити 25 лютого Днем української жінки, 9 березня визначити як Шевченків день, а за Днем матері офіційно закріпити другу неділю травня.

Відповідний законопроєкт №9009 зареєстровано у парламенті у понеділок, 13 лютого.

Його ініціатори пропонують внести зміни до Кодексу законів про працю України, щоб встановити українські свята, а саме 25 лютого – День української жінки (День українки) – День народження Лесі Українки; 9 березня – Шевченків день – День народження Тараса Шевченка; друга неділя травня – День матері.

Як зазначається в пояснювальній записці, законопроєкт спрямований на визнання усталених традицій та вкорінення історичної пам'яті в українському культурному просторі.

"Досі на державному рівні визначено вихідним днем 8 березня – так званий Міжнародний жіночий день, встановлений окупаційним московським режимом з метою популяризації власного погляду на роль і місце жінок. Його впроваджено за ініціативи Клари Цеткін у 1921 році, з прив’язанням до початку Лютневої революції в Росії 1917 року. На противагу вважаємо більш доцільним відзначати "День української жінки" в дату народження найвідомішої української письменниці та громадської діячки – Лесі Українки, а саме 25 лютого. Натомість в березні необхідно відзначити пам’ять Великого Кобзаря Тараса Шевченка в день його народження, 9 березня. На офіційному рівні слід визнати "День матері", який вже більше ста років традиційно святкується українцями. До речі, припадає він на другу неділю тижня, що усуває проблеми з втратами для економіки", - уточнюють нардепи.

На їхню думку, згадані святкові дати, які пропонується ввести в календар, "вже апробовані суспільством, і десятиліттями відзначаються українськими спільнотами на батьківщині та закордоном. Тепер же необхідно врешті закріпити офіційний статус цих дат, які вже визнані українським народом".

Водночас, щоб уникнути економічних втрат через іще один вихідний, парламентарі вважають за необхідне "усунути інші комуністичні рудименти – насамперед 1 травня (так званий День праці), який використовувався для пропаганди в Совєцькому Союзі та Третьому Рейху (де теж був офіційним святом), в травні також слід позбутись минулих рудиментів щодо святкування "Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні" 9 травня, що використовується московським режимом як головне ідеологічне обґрунтування агресії під гаслами "боротьби з нацизмом і фашизмом".

"Закінчення Другої світової війни на європейському фронті у світі відзначається 8 травня. Однак в інших державах це не святковий, а траурний день пам’яті десятків мільйонів загиблих. Відповідний характер слід повернути і Україні, що дозволяє обійтись без святкувань на кістках і скасувати вихідний день. Залишивши лише "День пам'яті та примирення" 8 травня, без вихідного дня, як це передбачено указом президента №169/2015

"Про заходи з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни" від 24 березня 2015 року", - наголошується в обґрунтуванні необхідності ухвалення цього нормативно-правового акту.

Співавторами законопроєкту виступили позафракційна народна депутатка Оксана Савчук, Наталія Піпа, Соломія Бобровська, Ярослав Юрчишин (фракція "Голос"), Ігор Гузь (група "За майбутнє") та Ростислав Тістик ("Слуга народу").