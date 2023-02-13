Події

18:29 13.02.2023

Прикордонники вдруге затримали росіянина, який намагався нелегально потрапити в Україну

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Громадянин РФ вдруге спробував потрапити в Україну, попри заборону на в'їзд: тепер йому загрожує три роки тюремного ув'язнення, повідомляє Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

"Друга спроба провалилась: прикордонники знову затримали росіянина, який хотів потрапити до України", - повідомляється у телеграм-каналі ДПСУ у понеділок.

"У січні цього року росіянин на надувному матраці переплив Західний Буг з Польщі в Україну. Тоді його оштрафували та заборонили в’їзд на територію нашої країни на п'ять років", - інформує прикордонна служба.

"Цього разу чоловіка зловили на кордоні з Молдовою. Тепер порушнику загрожує три роки тюрми", - йдеться у повідомленні ДПСУ.

 

Теги: #дпсу #держприкордонслужба

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