Події

18:24 13.02.2023

Найближчими днями затопить заплаву Дніпра біля Чернігова та частково низку сіл – ДСНС

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Найближчими днями затопить заплаву Дніпра біля Чернігова та частково низку сіл – ДСНС

Значне затоплення заплави та порушення транспортного сполучення з окремими прирічковими селами вздовж Дніпра вище за Київське водосховище та часткове затоплення окремих населених пунктів у Чернігівському районі Чернігівської області очікується 13-16 лютого.

Як повідомляється на сайті Державної служби України з надзвичайних ситуацій, з огляду на це у відповідних місцевостях оголошено (ІІ рівень небезпеки) – помаранчевий.

Водночас повідомляється, що внаслідок неконтрольованої ситуації на Каховській ГЕС, починаючи з 4 січня, рівні води Каховського водосховища тримаються нижче за початковий рівень стихійного гідрологічного явища уже більше ніж місяць. Станом на 13 лютого 2023 року тримається ІІІ рівень небезпеки – коричневий, зазначили у ДСНС.

Теги: #дніпро #дснс #чернігівська_область

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