МВС: До 14 осіб зросло кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів

До 14 осіб зросла кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок російських обстрілів у неділю, повідомляє пресслужба міністерства внутрішніх справ (МВС) України.

"Запоріжжя. Вдень російські війська завдали ударів по мирному населенню міста. 14 постраждалих внаслідок цинічної атаки", - сказано в телеграмі.

Як зазначається, патрульні поліцейські разом з іншими екстреними службами надавали допомогу постраждалим, евакуйовували людей у безпечні місця та передавали їх медикам.

Під час рятувальних робіт ворог здійснив повторні удари.

"Внаслідок повторної атаки поранено патрульного поліцейського та трьох рятувальників", - додали у МВС.

Як повідомлялося, 14 грудня близько 11 години дня російські війська завдали ударів по обласному центру – за попередньою інформацією, внаслідок обстрілів травм зазнали десять людей, серед яких дитина, співробітники ДСНС і патрульної поліції, кількість постраждалих уточнюється.

Джерело: https://t.me/mvs_ukraine/57241