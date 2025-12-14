Інтерфакс-Україна
Події
13:03 14.12.2025

Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

1 хв читати
Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Необхідно ставитися реалістично до мирного процесу, але якщо не виходить мирне врегулювання цієї війни, то треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я розумію, що ми повинні до всього ставитися реалістично, але дивіться, якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію - це як біг на велику дистанцію, як такий марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась", - сказав Зеленський журналістам у неділю.

Також він повідомив, що українська команда поділиться з ним усіма деталями, які проговорювалися на рівні військових з американцями в Штуттгарті.

"Зараз Гнатов буде на місці з переговорною групою, я думаю, сьогодні-завтра я отримаю деталі. Більше поки що деталей нема", - додав президент.

Теги: #війна #зеленський #переговори

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:26 14.12.2025
Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі перемовин щодо завершення війни

Зеленський подякував Макрону за підтримку України на тлі перемовин щодо завершення війни

17:52 14.12.2025
Зеленський: у Берліні розпочалась зустріч українських і американських переговорників

Зеленський: у Берліні розпочалась зустріч українських і американських переговорників

16:10 14.12.2025
Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

13:23 14.12.2025
Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

13:21 14.12.2025
США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

13:03 14.12.2025
Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

12:39 14.12.2025
Зеленський допускає готовність РФ піти на компроміс за нинішнього бажання США закінчити війну

Зеленський допускає готовність РФ піти на компроміс за нинішнього бажання США закінчити війну

12:33 14.12.2025
Зеленський анонсував "українсько-американський день" у Берліні у неділю

Зеленський анонсував "українсько-американський день" у Берліні у неділю

10:22 14.12.2025
Зеленський описав масштаб російських ракетно-дронових ударів та бомбардувань за тиждень

Зеленський описав масштаб російських ракетно-дронових ударів та бомбардувань за тиждень

03:51 14.12.2025
Трубу, якою росіяни проникали в Куп'янськ знищено Силами оборони України

Трубу, якою росіяни проникали в Куп'янськ знищено Силами оборони України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

Зеленський допускає готовність РФ піти на компроміс за нинішнього бажання США закінчити війну

ОСТАННЄ

Країни ЄС поблизу кордонів РФ планують посилення обороноздатності через загрозу з боку Росії

У Києві до кінця доби та вранці понеділка очікується туман

МЗС України вітає звільнення 123 політв’язнів у Білорусі, серед них - п’ятеро українців

У понеділок у більшості регіонів України очікуються погодинні відключення електроенергії - Укренерго

Сибіга – Орбану: Найцінніший заморожений актив Росії в Європі

Україна висловлює співчуття Австралії у зв’язку з терактом в Сіднеї - Свириденко

"Примари" ГУР вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів в Криму

Перші іноземні добровольці прибули у ББпС "Спалах" – Сухопутні війска

Через ворожі удари у Запоріжжі травмовано десять людей, в тому числі дитина та співробітники ДСНС і Патрульної поліції

У Кремлі наполягають на неприйнятності корективів щодо територіальних питань у мирній угоди з Україною

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА