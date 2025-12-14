Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Необхідно ставитися реалістично до мирного процесу, але якщо не виходить мирне врегулювання цієї війни, то треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Я розумію, що ми повинні до всього ставитися реалістично, але дивіться, якщо не виходить той чи інший процес щодо мирного врегулювання цієї війни, закінчення тиску на Росію - це як біг на велику дистанцію, як такий марафон. Треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб ця війна закінчилась", - сказав Зеленський журналістам у неділю.

Також він повідомив, що українська команда поділиться з ним усіма деталями, які проговорювалися на рівні військових з американцями в Штуттгарті.

"Зараз Гнатов буде на місці з переговорною групою, я думаю, сьогодні-завтра я отримаю деталі. Більше поки що деталей нема", - додав президент.