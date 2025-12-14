Інтерфакс-Україна
Події
13:21 14.12.2025

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

1 хв читати
США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський
Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

США запропонували компроміс у вигляді того, що РФ не буде заходити на частину сходу України, а ЗСУ вийдуть, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"…Сполучені Штати Америки сказали, давайте такий компроміс. Російська армія не буде заходити на частину нашого сходу, а Збройні Сили України вийдуть. Я не вважаю, що це справедливо, тому що ця економічна зона, хто нею буде керувати", - сказав Зеленський журналістам у неділю.

Він зазначив, що якщо мова йде про якусь буферну зону по лінії зіткнення, і вважається, що на ній має бути тільки поліцейська місія, а війська повинні відходити – "то питання дуже просте".

"Якщо українські війська відходять на 5-10 кілометрів, то чому російські війська не відходять вглиб окупованих територій?.... Тому це питання, в якому поки що немає відповіді, але воно дуже сенсативне і дуже гаряче", - наголосив президент.

Теги: #війна #зеленський #сша

