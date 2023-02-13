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17:16 13.02.2023

РФ зміцнює оборону в окупованій частині Запорізької області – британська розвідка

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Російські окупанти продовжують будівництво оборонних укріплень в окупованих районах Запорізької області, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у понеділок.

"Станом на 7 лютого зображення з відкритих джерел свідчать про те, що Росія, ймовірно, додатково посилила оборонні укріплення в центральній частині Запорізької області на півдні України, особливо біля Тарасівки. Станом на 8 січня Росія встановила оборонні укріплення між містами Василівка та Оріхів Запорізької області", - йдеться у звіті.

У розвідці зазначають, що, попри нинішню оперативну зосередженість на центральному Донбасі, РФ, як і раніше, занепокоєна охороною всієї лінії фронту, яка розтягнулася на 1 288 км, зокрема у Запорізькій області – на 192 км. Також будівництво оборонних укріплень триває у Луганській області.

"Великий український прорив у Запорізькій області серйозно підірве життєздатність російського "сухопутного мосту", що з'єднує Ростовську область Росії та Крим; Український успіх у Луганську ще більше підірве декларовану Росією військову мету "звільнення" Донбасу. Рішення, якій із цих загроз протидіяти насамперед, імовірно, є однією із центральних дилем для російських фахівців з оперативного планування", - зазначають у британській розвідці.

 

Теги: #війна #британська_розвідка

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