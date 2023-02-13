Події

11:58 13.02.2023

Кличко: Київ отримав від французьких партнерів дві сонячні електростанції

1 хв читати

Київ отримав дві сонячні електростанції від французького виробника фотоелектричних панелей Roy Group Energy як гуманітарну допомогу, повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, ці електростанції встановлять у медичних закладах Святошинського району столиці. Для їх придбання французькі партнери зібрали 250 тис. євро.

При цьому одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі, а друга (на 76,8 кВт/год) – у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Французькі фахівці розпочнуть монтаж електростанцій уже в понеділок.

"Медичні заклади повинні працювати 24/7, щоб рятувати здоров'я та життя киян. Але медики в нинішніх умовах відключень елетроенергії не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Має працювати спеціальне обладнання, реанімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення", – зазначив мер.

Він подякував друзям і партнерам за допомогу та підтримку, яка "так необхідна, особливо цієї зими, коли російський агресор не припиняє обстрілів критичної інфраструктури та намагається залишити киян без світла, води й тепла".

Теги: #київ #сес #франція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:31 13.02.2023
Столтенберг має намір до жовтня залишити пост генсека НАТО

Столтенберг має намір до жовтня залишити пост генсека НАТО

19:29 11.02.2023
У Києві проведуть підрив крижаного затору на Десні

У Києві проведуть підрив крижаного затору на Десні

08:17 11.02.2023
Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

Держсекретар США Блінкен обговорив із главою МЗС Франції підтримку України та способи вирішення конфлікту на Близькому сході

02:35 11.02.2023
Київ виділив 9 млн грн на компенсації за "теплими кредитами" для ЖБК та ОСББ

Київ виділив 9 млн грн на компенсації за "теплими кредитами" для ЖБК та ОСББ

19:15 10.02.2023
У Києві вперше з осені відновить роботу тролейбусний маршрут

У Києві вперше з осені відновить роботу тролейбусний маршрут

17:23 10.02.2023
Вибух у Дарницькому районі Києва, який забрав життя чотирьох осіб: повідомлено про підозру керуючому приватної майстерні, його затримано

Вибух у Дарницькому районі Києва, який забрав життя чотирьох осіб: повідомлено про підозру керуючому приватної майстерні, його затримано

12:29 10.02.2023
Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

Над Києвом збили 10 ракет, є пошкодження електромереж – Кличко

10:55 10.02.2023
Уламки збитої ракети пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі у Києві - міськадміністрація

Уламки збитої ракети пошкодили два автомобілі, будинок та електромережі у Києві - міськадміністрація

10:51 10.02.2023
Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль та приватний будинок у Києві - мер

Уламки збитої ракети пошкодили автомобіль та приватний будинок у Києві - мер

10:21 10.02.2023
Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

Влада підтвердила роботу ППО у Києві та Київській області

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Молдови заявила, що в республіці готуються диверсійні дії для здійснення держперевороту

Захист українського неба, формування запасу міцності з боєприпасів та тренінгові програми для військових - головні питання "Рамштайн-9"

За добу ЗС України знищили 560 окупантів, 3 танки

Санкції проти атомної галузі Росії мають стати частиною глобальних санкцій

Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

ОСТАННЄ

Зеленський представив колективу МВС міністра Клименка

В Україні заочно судитимуть окупаційного міністра охорони здоров'я Криму

Зеленський представив колективу СБУ новопризначеного главу Василя Малюка

Набув чинності наказ Міносвіти про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів

СБУ затримала в Києві колаборанта, який намагався сховатися в лавах представництва Червоного Хреста

Президент Молдови заявила, що в республіці готуються диверсійні дії для здійснення держперевороту

В Україні очікується незначне потепління, подекуди сніг із дощем

Відсутність дефіциту е/е дає можливість "Укренерго" відмовитися від лімітів її споживання другий день поспіль

РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

Українські рятувальники за минулу добу надали медичну допомогу трьом людям у постраждалій від землетрусу Туреччині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА