Кличко: Київ отримав від французьких партнерів дві сонячні електростанції

Київ отримав дві сонячні електростанції від французького виробника фотоелектричних панелей Roy Group Energy як гуманітарну допомогу, повідомляє пресслужба мера Києва Віталія Кличка.

За словами мера, ці електростанції встановлять у медичних закладах Святошинського району столиці. Для їх придбання французькі партнери зібрали 250 тис. євро.

При цьому одна з автономних електростанцій (25,6 кВт/год) працюватиме у Консультативно-діагностичному центрі, а друга (на 76,8 кВт/год) – у Святошинському психоневрологічному інтернаті. Французькі фахівці розпочнуть монтаж електростанцій уже в понеділок.

"Медичні заклади повинні працювати 24/7, щоб рятувати здоров'я та життя киян. Але медики в нинішніх умовах відключень елетроенергії не можуть надавати належну медичну допомогу тільки при світлі ліхтарів чи свічок. Має працювати спеціальне обладнання, реанімації, лабораторії, для якого потрібна електрика. Тому ми продовжуємо забезпечувати об’єкти критичної інфраструктури столиці альтернативними джерелами живлення", – зазначив мер.

Він подякував друзям і партнерам за допомогу та підтримку, яка "так необхідна, особливо цієї зими, коли російський агресор не припиняє обстрілів критичної інфраструктури та намагається залишити киян без світла, води й тепла".