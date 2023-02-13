Події

10:50 13.02.2023

"Євросолідарність" пропонує заборонити залучати військовослужбовців ТРО до участі в бойових діях без підготовки в інструкторських центрах

2 хв читати
"Євросолідарність" пропонує заборонити залучати військовослужбовців ТРО до участі в бойових діях без підготовки в інструкторських центрах

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" запропонували заборонити залучати військовослужбовців сил Територіальної оборони та учасників добровольчих формувань до безпосередньої участі в бойових діях, а також до виконання завдань у районах бойових дій, без проходження обов'язкової підготовки.

Відповідний законопроєкт №9007 про внесення змін до закону "Про основи національного спротиву" щодо функціонування інструкторських центрів підготовки військовослужбовців військових частин сил Тероборони Збройних сил України та добровольчих формувань територіальних громад зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроєкту пропонують покласти на Міністерство оборони забезпечення функціонування таких інструкторських центрів.

Згідно із документом, контроль організації військової підготовки військовослужбовців військових частин сил ТРО ЗСУ та добровольчих формувань територіальних громад в інструкторських центрах здійснює Міністерство оборони.

Міністерство оборони також визначає кількість інструкторських центрів, порядок їх утримання, кількість штатних посад, необхідних для функціонування та реалізації покладених на них завдань, а також процедуру проведення в інструкторських центрах військової підготовки громадян.

Законопроєкт застерігає, що в умовах дії воєнного стану наявна мережа інструкторських центрів не може бути скорочена.

Під час проведення підготовки військовослужбовців військових частин сил ТРО ЗСУ та добровольчих формувань територіальних громад в інструктурських центрах на громадян України, які проходять таку підготовку, поширюються права та обов'язки, встановлені актами законодавства для військовозобов'язаних, призваних на збори.

Серед авторів законопроєкту – Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Ростислав Павленко.

Теги: #законопроект #тероборона #євросолідарність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:47 08.02.2023
Ткаченко сподівається на підтримку Радою законопроекту про позбавлення держнагород осіб, підозрюваних у держзраді

Ткаченко сподівається на підтримку Радою законопроекту про позбавлення держнагород осіб, підозрюваних у держзраді

20:17 31.01.2023
"Євросолідарність" передала рівненській теробороні п'ять вантажівок DAF, переобладнаних у мобільні зенітні комплекси

"Євросолідарність" передала рівненській теробороні п'ять вантажівок DAF, переобладнаних у мобільні зенітні комплекси

14:00 30.01.2023
Нардепи пропонують створити Державний реєстр санкцій – законопроєкт

Нардепи пропонують створити Державний реєстр санкцій – законопроєкт

19:44 29.01.2023
Порошенко закликав повернути систему Prozorro у механізм закупівлі харчового забезпечення ЗСУ

Порошенко закликав повернути систему Prozorro у механізм закупівлі харчового забезпечення ЗСУ

14:59 28.01.2023
Порошенко запропонував 7 кроків, щоб залишити РФ без грошей на війну

Порошенко запропонував 7 кроків, щоб залишити РФ без грошей на війну

21:18 05.01.2023
Резніков про посилення відповідальності для військових: У нас триває відкрита війна, стоїть питання виживання

Резніков про посилення відповідальності для військових: У нас триває відкрита війна, стоїть питання виживання

11:14 02.01.2023
Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за примусову мобілізацію громадянина України до НВФ

Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за примусову мобілізацію громадянина України до НВФ

15:19 28.12.2022
"Євросолідарність" вимагає негайно ухвалити закон про заборону діяльності в Україні РПЦ та підпорядкованих їй організацій

"Євросолідарність" вимагає негайно ухвалити закон про заборону діяльності в Україні РПЦ та підпорядкованих їй організацій

14:19 23.12.2022
Депутати з "Європейської солідарності" пропонують збільшити кількість експертів дорадчої групи, яка здійснює відбір кандидатів суддів до КС

Депутати з "Європейської солідарності" пропонують збільшити кількість експертів дорадчої групи, яка здійснює відбір кандидатів суддів до КС

18:22 20.12.2022
Фракція "Євросолідарності" закликає Верховну Раду врахувати зауваження Венеціанської комісії щодо формування Дорадчої групи експертів

Фракція "Євросолідарності" закликає Верховну Раду врахувати зауваження Венеціанської комісії щодо формування Дорадчої групи експертів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Президент Молдови заявила, що в республіці готуються диверсійні дії для здійснення держперевороту

Захист українського неба, формування запасу міцності з боєприпасів та тренінгові програми для військових - головні питання "Рамштайн-9"

За добу ЗС України знищили 560 окупантів, 3 танки

Санкції проти атомної галузі Росії мають стати частиною глобальних санкцій

Голова "Енергоатому": зниження росіянами води в Каховському водосховищі - нова загроза для ЗАЕС

ОСТАННЄ

Зеленський представив колективу МВС міністра Клименка

В Україні заочно судитимуть окупаційного міністра охорони здоров'я Криму

Зеленський представив колективу СБУ новопризначеного главу Василя Малюка

Набув чинності наказ Міносвіти про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів 4 і 9 класів

СБУ затримала в Києві колаборанта, який намагався сховатися в лавах представництва Червоного Хреста

Президент Молдови заявила, що в республіці готуються диверсійні дії для здійснення держперевороту

В Україні очікується незначне потепління, подекуди сніг із дощем

Кличко: Київ отримав від французьких партнерів дві сонячні електростанції

Відсутність дефіциту е/е дає можливість "Укренерго" відмовитися від лімітів її споживання другий день поспіль

РФ удосконалює свої безпілотники новітніми технологіями в обхід міжнародних санкцій - співзасновник "Монобанку"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА