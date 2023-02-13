"Євросолідарність" пропонує заборонити залучати військовослужбовців ТРО до участі в бойових діях без підготовки в інструкторських центрах

Народні депутати з фракції "Європейська солідарність" запропонували заборонити залучати військовослужбовців сил Територіальної оборони та учасників добровольчих формувань до безпосередньої участі в бойових діях, а також до виконання завдань у районах бойових дій, без проходження обов'язкової підготовки.

Відповідний законопроєкт №9007 про внесення змін до закону "Про основи національного спротиву" щодо функціонування інструкторських центрів підготовки військовослужбовців військових частин сил Тероборони Збройних сил України та добровольчих формувань територіальних громад зареєстровано у Верховній Раді, повідомляє сайт парламенту.

Автори законопроєкту пропонують покласти на Міністерство оборони забезпечення функціонування таких інструкторських центрів.

Згідно із документом, контроль організації військової підготовки військовослужбовців військових частин сил ТРО ЗСУ та добровольчих формувань територіальних громад в інструкторських центрах здійснює Міністерство оборони.

Міністерство оборони також визначає кількість інструкторських центрів, порядок їх утримання, кількість штатних посад, необхідних для функціонування та реалізації покладених на них завдань, а також процедуру проведення в інструкторських центрах військової підготовки громадян.

Законопроєкт застерігає, що в умовах дії воєнного стану наявна мережа інструкторських центрів не може бути скорочена.

Під час проведення підготовки військовослужбовців військових частин сил ТРО ЗСУ та добровольчих формувань територіальних громад в інструктурських центрах на громадян України, які проходять таку підготовку, поширюються права та обов'язки, встановлені актами законодавства для військовозобов'язаних, призваних на збори.

Серед авторів законопроєкту – Петро Порошенко, Ірина Геращенко, Артур Герасимов, Ростислав Павленко.