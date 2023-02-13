РФ використовує твердження про те, що Україна нібито не спроможна перемогти Росію через нерівність сил, щоб пом'якшити власні невдачі на полі бою, - ISW

Росія використовує твердження про те, що Україна нібито не здатна перемогти РФ через нерівність сил між двома державами, щоб пом'якшити великі російські невдачі на полі бою або російські невдачі в досягненні швидкого успіху у великих наступальних операціях, ідеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У ньому наголошується, що російські інформаційні кампанії ще на початку повномасштабного вторгнення ґрунтувалися на посиленні припущення про те, що Росія нібито має "другу за величиною армію у світі" з передовими військовими можливостями.

"Ці інформаційні операції були спрямовані на те, щоб ввести в оману Захід і Україну та змусити їх повірити, що будь-які постачання військової техніки не матимуть жодного значення, оскільки Україна не зможе протистояти швидким наступальним операціям з різних напрямків і буде вразлива для російського нападу. Кремль, наприклад, погрожував, що Росія розглядатиме продовження постачання західної військової допомоги в Україну як законні військові цілі на початку березня 2022 р.", - йдеться у звіті.

Уточнюється, що при цьому росіяни не продемонстрували можливості динамічного прицілювання, необхідні для завдання ударів по західних матеріальних засобах, які переміщуються в Україну і через Україну протягом першого року війни, й натомість вдалися до витрачання своєї високоточної зброї на заподіяння ударів по стаціонарній цивільній енергетичній інфраструктурі по всій Україні.

При цьому Кремль перебудував свої інформаційні операції, щоб перебільшити важливість кожного тактичного просування після виведення російських військ із Київської області та передислокації на Донбас навесні-влітку 2022 року.

Цей наратив, на думку аналітиків, був спрямований на те, щоб деморалізувати українців і переконати Захід у неспроможності України протистояти нібито значно більшій силі, що дає змогу Росії вчиняти наступальні дії, які дорого обходяться і які врешті-решт завершилися на театрі воєнних дій без досягнення вирішальних стратегічних результатів.

В інституті наголошують, що перебільшення дрібних перемог також дало можливість Кремлю пояснити повільні темпи наступу своїй внутрішній аудиторії, яка очікувала швидкого успіху Росії в Україні.

Крім того, повідомляється, що Росія активізувала риторику про ризик ядерної ескалації у вересні-листопаді 2022 року для того, щоб відновити стримування та відмовити Захід від надання Україні матеріальних засобів, необхідних для продовження її контрнаступів після руйнівних військових невдач російських окупантів у Харківській області.

Зазначається також, що російська інформаційна кампанія, присвячена мирним переговорам, яка активізувалася у грудні 2022 року, була спрямована, зокрема, на затримку постачань західних танків та іншого сучасного обладнання, необхідного для продовження українських механізованих контрнаступів, щоб створити умови для власних запланованих наступів Росії.

"Усі ці інформаційні кампанії підтримуватимуть всеосяжні стратегічні цілі Кремля, спрямовані на розкол Заходу та України, стримування або затримку постачань західних матеріальних засобів і загалом на підрив підтримки України Заходом та згуртованості західної коаліції", - переконані в інституті.

Там додають, що багато інформаційних кампаній РФ також мають конкретні оперативні цілі, створюючи умови для запланованих російських воєнних дій.

"Західні лідери мають визнати ці операції такими, якими вони є в контексті подій на полі бою, і не піддаватися спокусі взаємодіяти з російськими інформаційними операціями виключно на їхніх власних умовах. Таких наративів з'являтиметься дедалі більше, і Захід має критично враховувати реалії поля бою, щоб підірвати ефективність російських зусиль щодо ведення гібридних воєн", - переконані аналітики.

Вони додають, що західні країни мають стежити за появою та посиленням певних інформаційних операцій у певний час, щоб правильно оцінювати та реагувати на ці кампанії так, як це робила адміністрація президента США Джо Байдена перед повномасштабним вторгненням росіян в Україну в лютому 2022 року.

"Здатність РФ проводити майстерні інформаційні кампанії на підтримку гібридних воєнних дій була сильно підірвана майстерною контрінформаційною кампанією адміністрації Байдена, а також діями та невдачами самої Росії в Україні. Однак Путін працює над відновленням своїх можливостей у цій сфері та досягає обмежених, але важливих успіхів, особливо коли йому вдається формувати інформаційні кампанії, які резонують з обговореннями та страхами, вже актуальними на Заході", - підсумували в ISW.