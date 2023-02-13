Християнські демократи вперше за 20 років перемагають на виборах у Берліні - попередні результати

Опозиційний Християнсько-демократичний союз Німеччини (ХДС) лідирує на виборах до місцевих органів управління у столиці ФРН, отримуючи 27,5% голосів, повідомляють у неділю європейські ЗМІ з посиланням на екзит-поли.

За їхніми даними, Соціал-демократична партія Німеччини нинішнього канцлера ФРН Олафа Шольца зазнає поразки, отримуючи 18,5% голосів. Приблизно таку ж кількість голосів отримує партія зелених.

Зазначається, що вперше за 20 років ХДС набрав найбільше голосів у Берліні, а результат соціал-демократів у столиці Німеччини став найгіршим для партії за десятиліття.

За результатами цих виборів та коаліційних переговорів визначиться новий мер столиці та склад Палати депутатів Берліна.

Попередні вибори у столиці ФРН відбулися восени 2021 року, проте Конституційний суд визнав їхні результати недійсними після низки скарг від політичних партій, було призначено повторні.

Європейські ЗМІ зазначають, що результати місцевих виборів у Берліні показують тенденції, які спостерігаються в Німеччині на національному рівні в останні місяці, - це погіршення позицій Соціал-демократичної партії та посилення консервативної опозиції.

Газета "Фігаро" нагадує, що голосування відбулося в умовах високої інфляції в країні, дискусій навколо постачання озброєння в Україну та зростання потоку іммігрантів до ФРН.

Агентство Associated Press у свою чергу зазначає, що ключовими для берлінців під час голосування були питання, пов'язані зі зростанням цін на оренду житла та невдоволення системою освіти.