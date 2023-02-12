Увечері в неділю агресор випустив розвідувальний БПЛА та кілька повітряних куль із кутовими відбивачами

Увечері в неділю російські окупанти використали розвідувальний БПЛА та кілька повітряних куль із кутовими відбивачами, повідомляють Повітряні Сили ЗСУ.

"По ворожому БпЛА працювала протиповітряна оборона повітряного командування "Схід". Результат уточнюється", - йдеться у повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі.

Зазначається, що " нформація про застосування противником «шахедів» увечері 12 лютого на Дніпропетровщині, яка розповсюджується деякими телеграм-каналами, не відповідає дійсності".