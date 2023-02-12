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12:55 12.02.2023

Окупанти, ймовірно, залучають іноземних найманців для організації атак БПЛА територією України – ГУР МО

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Окупанти, ймовірно, залучають іноземних найманців для організації атак БПЛА територією України – ГУР МО

Російські окупанти, ймовірно, залучають іноземних найманців для організації атак дронів територією України, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Так, зазначається, що українським розвідникам вдалося перехопити розмову двох загарбників під час масованої атаки української території дронами-камікадзе 10 лютого.

"При цьому співрозмовники спілкуються діалектом курдської мови з вкрапленням слів на фарсі. Тобто командування окупаційних військ залучає до атак територією України не лише іранських інструкторів, які навчають росіян використанню дронів. Це перехоплення може свідчити про те, що на боці рашистів також воюють курдські найманці, які мають досвід бойового використання "Shahed", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що під час проведення своїх операцій в Сирії росіяни вже залучали озброєні загони, що складалися з курдських і афганських найманців.

Теги: #бпла #найманці #окупанти

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