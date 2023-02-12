Волонтери ТЧХУ евакуюють жителів Куп'янського району Харківської області

Загони швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) евакуюють людей з населених пунктів Куп'янського району, які обстрілюють Збройні Сили Російської Федерації.

"За останні два тижні обстріли в районі почастішали і більше людей просять вивезти їх у безпечне місце. Загін швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України виїжджає в населені пункти області та евакуює тих, хто самостійно цього зробити не може з різних причин", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Серед евакуйованих - багато людей похилого віку, їх розселяють у гуртожитках Харкова, забезпечуючи на перший час всім необхідним для життя.

Тільки за один з останніх днів волонтери ТЧХУ евакуювали дев'ятьох жителів Куп'янського району Харківської області.