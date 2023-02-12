Події

12:38 12.02.2023

Волонтери ТЧХУ евакуюють жителів Куп'янського району Харківської області

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Волонтери ТЧХУ евакуюють жителів Куп'янського району Харківської області

Загони швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України (ТЧХУ) евакуюють людей з населених пунктів Куп'янського району, які обстрілюють Збройні Сили Російської Федерації.

"За останні два тижні обстріли в районі почастішали і більше людей просять вивезти їх у безпечне місце. Загін швидкого реагування Харківської обласної організації Товариства Червоного Хреста України виїжджає в населені пункти області та евакуює тих, хто самостійно цього зробити не може з різних причин", - повідомило ТЧХУ на своїй офіційній сторінці у Фейсбуці.

Серед евакуйованих - багато людей похилого віку, їх розселяють у гуртожитках Харкова, забезпечуючи на перший час всім необхідним для життя.

Тільки за один з останніх днів волонтери ТЧХУ евакуювали дев'ятьох жителів Куп'янського району Харківської області.

 

Теги: #евакуація #жителі #харківська_область #тчху

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