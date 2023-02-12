Чистий відтік населення з України цього тижня скоротився до восьми тисяч

Чистий відтік з України цього тижня трохи скоротився – до 8 тис. осіб із 9 тис. тижнем раніше, повідомила Держприкордонслужба на фейсбук-сторінці.

За даними відомства, потік на виїзд з України з 4 до 11 лютого знизився з 233 тис. осіб до 219 тис., тоді як на в'їзд – з 224 до 211 тис. осіб.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними відомства, скоротилася в шостий тиждень року зі 119 тис. до 118 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами – з 506 до 464.

Прикордонна служба Польщі зафіксувала за останні сім днів таке ж незначне, але збільшення чистого відтоку з України – до 7 тис. із 6 тис. осіб тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі зменшився зі 146 тис. осіб. до 138 тис. чол., тоді як зворотній потік із Польщі в Україну – зі 140 тис. до 131 тис. людей.

Загалом від початку війни в Польщу з України прибуло 9,753 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 7,887 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд до України через західний кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий притік за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий притік становив рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приток за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Вперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тривав до середини грудня і сумарно становив 118 тис. осіб, а з урахуванням останнього тижня зріс до 131 тис. чоловік.

За даними УВКБ ООН на 10 січня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 17,409 млн осіб, з них до Польщі - 8,862 млн, Росії (дані не оновлюються з 3 жовтня) - 2,852 млн осіб. Угорщини – 2,046 млн осіб, Румунії – 1,803 млн осіб, Словаччини – 1,089 млн осіб, Молдови – 739,4 тис. осіб, Білорусі – 16,7 тис. осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого 2022 року до 7 лютого 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 10,126 млн осіб.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис.

Дата з України Зокрема в Польщу в Україну Зокрема українці Кількість автівок Гуманітарних вантажівок, од. 10.лют 34 21 30 27 18 78 09.лют 32 20 28 25 17 51 08.лют 31 18 29 25 17 82 07.лют 29 17 27 24 17 79 06.лют 27 16 29 27 15 65 05.лют 31 21 33 30 16 55 04.лют 35 22 35 31 18 54 03.лют 34 21 31 28 17 56 02.лют 34 20 31 28 17 80 01.лют 32 20 30 27 17 102 31.січ 32 19 30 27 17 71 30.січ 30 18 32 29 16 55 29.січ 33 22 35 32 17 69 28.янв 38 24 35 32 18 73

Дані: Держприкордонслужба