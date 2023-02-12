Події

08:23 12.02.2023

Чистий відтік населення з України цього тижня скоротився до восьми тисяч

3 хв читати
Чистий відтік населення з України цього тижня скоротився до восьми тисяч

Чистий відтік з України цього тижня трохи скоротився – до 8 тис. осіб із 9 тис. тижнем раніше, повідомила Держприкордонслужба на фейсбук-сторінці.

За даними відомства, потік на виїзд з України з 4 до 11 лютого знизився з 233 тис. осіб до 219 тис., тоді як на в'їзд – з 224 до 211 тис. осіб.

Кількість легкових авто, що перетнули західний кордон України, за даними відомства, скоротилася в шостий тиждень року зі 119 тис. до 118 тис., тоді як оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами – з 506 до 464.

Прикордонна служба Польщі зафіксувала за останні сім днів таке ж незначне, але збільшення чистого відтоку з України – до 7 тис. із 6 тис. осіб тижнем раніше.

За даними польського відомства, тижневий потік з України до Польщі зменшився зі 146 тис. осіб. до 138 тис. чол., тоді як зворотній потік із Польщі в Україну – зі 140 тис. до 131 тис. людей.

Загалом від початку війни в Польщу з України прибуло 9,753 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 7,887 млн осіб.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд до України через західний кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий притік за цей час становив 188 тис. осіб. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий притік становив рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приток за період з 10 травня до 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Вперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тривав до середини грудня і сумарно становив 118 тис. осіб, а з урахуванням останнього тижня зріс до 131 тис. чоловік.

За даними УВКБ ООН на 10 січня, загалом з України з початку війни виїхало (без урахування потоку на в'їзд) 17,409 млн осіб, з них до Польщі - 8,862 млн, Росії (дані не оновлюються з 3 жовтня) - 2,852 млн осіб. Угорщини – 2,046 млн осіб, Румунії – 1,803 млн осіб, Словаччини – 1,089 млн осіб, Молдови – 739,4 тис. осіб, Білорусі – 16,7 тис. осіб.

Водночас в Україну, за даними ООН, з 28 лютого 2022 року до 7 лютого 2023 року в'їхало (без урахування даних Угорщини, РФ та Білорусі) 10,126 млн осіб.

Пасажиропотік через західний кордон України, тис.

Дата

з України

Зокрема в Польщу

в Україну

Зокрема українці

Кількість автівок

Гуманітарних вантажівок, од.

10.лют

34

21

30

27

18

78

09.лют

32

20

28

25

17

51

08.лют

31

18

29

25

17

82

07.лют

29

17

27

24

17

79

06.лют

27

16

29

27

15

65

05.лют

31

21

33

30

16

55

04.лют

35

22

35

31

18

54

03.лют

34

21

31

28

17

56

02.лют

34

20

31

28

17

80

01.лют

32

20

30

27

17

102

31.січ

32

19

30

27

17

71

30.січ

30

18

32

29

16

55

29.січ

33

22

35

32

17

69

28.янв

38

24

35

32

18

73

Дані: Держприкордонслужба

 

 

Теги: #статистика #кордон #пасажиропотік

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:42 09.02.2023
На кордоні з Румунією завершено реконструкцію автомобільного пункту пропуску "Дяківці – Раковець"

На кордоні з Румунією завершено реконструкцію автомобільного пункту пропуску "Дяківці – Раковець"

07:47 06.02.2023
Польща розпочне будівництво електронного бар'єру на кордоні з РФ у березні

Польща розпочне будівництво електронного бар'єру на кордоні з РФ у березні

20:10 05.02.2023
Експорт агропродукції в межах "зернової ініціативи" у січні знизився на 25%

Експорт агропродукції в межах "зернової ініціативи" у січні знизився на 25%

12:07 04.02.2023
У Чернівецькій області завершили реконструкцію прикордонного пункту пропуску "Дяківці"

У Чернівецькій області завершили реконструкцію прикордонного пункту пропуску "Дяківці"

08:22 04.02.2023
Кількість біженців з України в Німеччині зі статусом тимчасового захисту зменшилася на 140 тис., що віддалило їхнє загальне число в Європі від 5 млн – ООН

Кількість біженців з України в Німеччині зі статусом тимчасового захисту зменшилася на 140 тис., що віддалило їхнє загальне число в Європі від 5 млн – ООН

10:56 02.02.2023
На кордоні з Польщею очікуються акції протесту, проїзд може бути ускладнений - Держприкордонслужба

На кордоні з Польщею очікуються акції протесту, проїзд може бути ускладнений - Держприкордонслужба

14:13 30.01.2023
Українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном – МОЗ

Українці мають право перетинати державний кордон для лікування за кордоном – МОЗ

15:43 27.01.2023
Із початку року від COVID-19 в Україні померли до 180 осіб - Кузін

Із початку року від COVID-19 в Україні померли до 180 осіб - Кузін

08:48 25.01.2023
Частка вітчизняних виробників в "Армії дронів" перевищує 60%

Частка вітчизняних виробників в "Армії дронів" перевищує 60%

21:53 24.01.2023
"Овостар" у 2022 році скоротив виробництво яєць на 9%

"Овостар" у 2022 році скоротив виробництво яєць на 9%

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

За добу ЗС України знищили близько 900 одиниць о/с противника, 13 танків, 17 артсистем, 2 РСЗВ і літак

Захід обговорює з українськими чиновниками можливість налагодження військових виробництв в Україні

Окупанти вдарили по Харкову С-300, пошкоджено об'єкт інфраструктури

За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі 11 населених пунктів на сході України

ОСТАННЄ

ЗСУ знищили в суботу два човни, які окупанти готували для ДРГ у дельті Дніпра

У Харкові унаслідок пожежі в приватному будинку загинули три людини

У ДТП у Львівській області загинули чотири людини

У Запорізькій області за суботу зафіксовано 16 повідомлень про руйнування мирних об'єктів від ворожого вогню

Російські окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Миколаївщини, пошкодили житловий будинок в Очакові

Невдачі росіян під Вугледаром ще більше підірвали віру прихильників війни в РФ в те, що їхня армія здатна на новий наступ - ISW

Міністри оборони США та України обговорили питання постачання Києву артилерії та засобів ППО - Пентагон

Зенітники ЗС України в суботу ввечері знищили чотири дрони-камікадзе Shahed-136/131

У Харкові рятувальники загасили велику пожежу, спровоковану ворожими ракетними ударами

У Харкові в результаті нічних ракетних ударів один постраждалий, пошкоджено підприємство та депо "Нової пошти"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА