Події

19:21 11.02.2023

У результаті обстрілу Степногірська в Запорізькій області загинула жінка, пошкоджено багатоповерхівки

1 хв читати
У результаті обстрілу Степногірська в Запорізькій області загинула жінка, пошкоджено багатоповерхівки

Внаслідок ворожого обстрілу Степногірська Запорізької області в суботу загинула жінка похилого віку, постраждали багатоповерхівки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 11 лютого 2023 року близько 10:40 військовослужбовці держави-агресора здійснили обстріл смт Степногірськ Запорізької області», – йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі в суботу.

У повідомленні зазначається, що внаслідок уламкових поранень на місці події загинула 70-річна місцева мешканка. Пошкоджено багатоповерхівку, в якій ударною хвилею вибило вікна

За процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).

 

 

 

Теги: #прокуратура #обстріл #запорізька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:06 11.02.2023
Обстрілами окупантів за ніч зруйновано десятки будинків на Донеччині, загинув один і поранені три місцевих жителі

Обстрілами окупантів за ніч зруйновано десятки будинків на Донеччині, загинув один і поранені три місцевих жителі

08:07 10.02.2023
Об'єкт критичної інфраструктури у Криворізькому районі зруйновано внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе, травмовано людину

Об'єкт критичної інфраструктури у Криворізькому районі зруйновано внаслідок нічної атаки дронами-камікадзе, травмовано людину

07:57 10.02.2023
Уночі ворог завдав удару по критичній інфраструктурі в Шепетівському районі

Уночі ворог завдав удару по критичній інфраструктурі в Шепетівському районі

07:07 10.02.2023
Ворог обстріляв об'єкти критичної інфраструктури в Харкові, можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням

Ворог обстріляв об'єкти критичної інфраструктури в Харкові, можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням

17:21 09.02.2023
Російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, постраждалих немає – ОВА

Російські окупанти обстріляли житловий квартал Херсона, постраждалих немає – ОВА

21:14 08.02.2023
У Семенівці на Чернігівщині в результаті обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє госпіталізовані

У Семенівці на Чернігівщині в результаті обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє госпіталізовані

19:15 08.02.2023
Під обстрілом у Дворічній загинули двоє місцевих жителів

Під обстрілом у Дворічній загинули двоє місцевих жителів

12:47 08.02.2023
Унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харківщини поранено трьох мирних жителів - голова ОВА

Унаслідок ранкових ворожих обстрілів Харківщини поранено трьох мирних жителів - голова ОВА

08:50 08.02.2023
Росіяни вночі обстріляли Червоногригорівську ОТГ Нікопольського району

Росіяни вночі обстріляли Червоногригорівську ОТГ Нікопольського району

08:37 08.02.2023
У Вовчанську внаслідок ворожого артобстрілу загинула пенсіонерка, постраждала 16-річна дівчина

У Вовчанську внаслідок ворожого артобстрілу загинула пенсіонерка, постраждала 16-річна дівчина

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження ворога

У Дніпропетровській області помічені російські дрони

Російські окупанти за добу завдали 7 ракетних і 23 авіаційних ударів по території України

Усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС у роботі

Уряд розширив категорії жінок і чоловіків серед держслужбовців, які можуть виїхати за кордон

ОСТАННЄ

Залужний обговорив із генералом Міллі перебіг бойових дій на території України та ситуацію в акваторії Чорного моря

Кількість жертв землетрусу в Туреччині наближається до 22 тисяч

У Києві проведуть підрив крижаного затору на Десні

Тімоті Снайдер зібрав $1,268 млн на "Ловця шахедів" для України

На МКС відбулася розгерметизація в системі терморегулювання корабля "Прогрес МС-21"

Окупанти в Маріуполі організували ремонт військової техніки, навмисно виведеної з ладу російськими військовослужбовцями

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження ворога

У Дніпропетровській області помічені російські дрони

Російські окупанти за добу завдали 7 ракетних і 23 авіаційних ударів по території України

Усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС у роботі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА