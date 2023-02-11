У результаті обстрілу Степногірська в Запорізькій області загинула жінка, пошкоджено багатоповерхівки

Внаслідок ворожого обстрілу Степногірська Запорізької області в суботу загинула жінка похилого віку, постраждали багатоповерхівки, повідомляє Офіс генерального прокурора.

«За даними слідства, 11 лютого 2023 року близько 10:40 військовослужбовці держави-агресора здійснили обстріл смт Степногірськ Запорізької області», – йдеться у повідомленні відомства у телеграм-каналі в суботу.

У повідомленні зазначається, що внаслідок уламкових поранень на місці події загинула 70-річна місцева мешканка. Пошкоджено багатоповерхівку, в якій ударною хвилею вибило вікна

За процесуального керівництва Василівської окружної прокуратури Запорізької області розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч.2 ст.438 КК України).