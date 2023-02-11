Події

19:03 11.02.2023

Усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС у роботі

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Усі дев'ять доступних Україні енергоблоків АЕС у роботі

НАЕК "Енергоатом" повернув у роботу після ремонту, який тривав трохи більше місяця, дев'ятий, останній із доступних Україні енергоблоків атомних станцій.

"Усі дев'ять енергоблоків працюють, протягом ночі підключений блок довантажиться, і на номіналі будуть працювати всі енергоблоки", - сказав президент "Енергоатому" Петро Котін під час відвідин однієї зі станцій у суботу.

Він зазначив, що ремонт був виконаний у рекордно короткі терміни, орієнтовно втричі менші за заплановані, за що Котін висловив подяку колективу цієї АЕС.

Крім того, за його словами, також відремонтовано турбогенератор ще одного енергоблока, внаслідок чого доступна потужність у системі значно збільшилася. Загалом із урахуванням обох ремонтів потужність збільшилась на 1,2 ГВт.

Голова Міненерго Герман Галущенко наголосив, що всі ці заходи суттєво скорочують дефіцит електроенергії та кількість її відключень.

"Із сьогоднішнього дня світла буде більше", - наголосив міністр, зазначивши, що колектив АЕС зробив унікальну річ, провівши ремонт блоку в такі стислі терміни, що "навіть важко з чимось порівняти".

Як повідомлялося, після окупації російськими загарбниками Запорізької АЕС із шістьма блоками, Україна має в своєму розпорядженні дев'ять енергоблоків на трьох АЕС - Рівненській, Південноукраїнській, Хмельницькій АЕС.

 

 

Теги: #аес #ситуація

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