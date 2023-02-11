Голова СК РФ повідомлений про підозру за створення каральних органів в окупованих областях України

Голова Слідчого комітету РФ повідомлений про підозру в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України, а також виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України і глорифікацію її учасників (ч.2 ст. 110, ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

"З 2014 року по теперішній час підозрюваний як представник влади держави-агресора створював на окупованих територіях України – АР Крим, м. Севастополь, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Херсонській областях органи кримінального судочинства - так звані регіональні підрозділи слідчого комітету РФ. Результатом роботи цих окупаційних каральних органів стало порушення більш ніж 2 000 кримінальних справ стосовно громадян України", - повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора

В поле зору ворога передусім потрапляли представники військового і політичного керівництва України, силових структур, військовослужбовці взяті в полон, а також громадяни України, які заперечували входження окупованих територій до складу РФ", - йдеться в повідомленні.

Ім'я російського чиновника в повідомленні не зазначається, але відповідну посаду з 2011 року займає Олександр Бастрикін.

"Підтримуючи мету вищого воєнно-політичного керівництва РФ, підозрюваний публічно виправдовує збройну агресію РФ та захоплення частини східних та південних областей України. Про що неодноразово заявляв під час виступів на російському телебаченні", - зазначили в Офісі генпрокурора.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється Головним слідчим управлінням СБУ.