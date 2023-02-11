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12:46 11.02.2023

ДІЯРУ заборонила експлуатацію ще чотирьох енергоблоків ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності

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ДІЯРУ заборонила експлуатацію ще чотирьох енергоблоків ЗАЕС на енергетичних рівнях потужності

Державна інспекція ядерного регулювання України (Держатомрегулювання, ДІЯРУ) розпорядженням від 10 лютого 2023 року обмежила експлуатацію енергоблоків №3, 4, 5, 6 Запорізької АЕС внаслідок неможливості усунення виявлених порушень вимог ядерної та радіаційної безпеки.

"Отже, експлуатація зазначених ядерних установок на енергетичних рівнях потужності заборонена", - повідомила інспекція на сайті в суботу.

Згідно з розпорядженням Держатомрегулювання, експлуатація енергоблоку № 3 обмежується в стані "зупин для ремонту ", №4 – "холодний зупин" і №5-6 – "гарячий зупин" з подальшим переведенням в "холодний зупин".

Експлуатація зазначених ядерних установок на енергетичних рівнях потужності може бути дозволена тільки після детальної інспекції Держатомрегулювання промислового майданчика Запорізької АЕС, перевірки всіх конструкцій, систем і елементів атомної електростанції.

Як зазначили в ДІЯРУ, така інспекція українського ядерного регулятора на Запорізькій АЕС стане можливою після деокупації, демілітаризації Запорізької АЕС та повернення її під повний контроль уряду України.

"Сподіваємося на максимальне розуміння і сприяння МАГАТЕ, світової атомної спільноти, вжиття рішучих засобів впливу на рф, яка окупувала український ядерний об’єкт та ставить під загрозу безпеку усього світу", - йдеться на сайті інспекції.

Як повідомлялося, Держатомрегулювання 18 серпня 2022 р. внесло зміни до ліцензій на експлуатацію енергоблоків №1 та №2 відокремленого підрозділу (ВП) "Запорізька АЕС" ДП "НАЕК "Енергоатом", згідно з якими експлуатація енергоблоку №1 ЗАЕС дозволена лише у станах "перевантаження палива" – "холодна зупинка", енергоблоку №2 ЗАЕС – у стані "холодна зупинка".

Крім того, розпорядженням від 28 жовтня 2022 р. Держатомрегулювання заборонило виконання будівельно-монтажних та пусконалагоджувальних робіт на майданчику Сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП) на ЗАЕС.

Як наголосили в ДІЯРУ, наразі промисловий майданчик Запорізької АЕС зазнає періодичних обстрілів, повітряні лінії зв'язку з енергетичною системою України зазнали пошкоджень. Крім того, виробничі приміщення ЗАЕС, зокрема, інформаційно-кризовий центр, не можуть використовуватися за призначенням через розташування в них російських військових, також внаслідок окупації "Енергоатом" не має належних можливостей для постачання товарно-матеріальних цінностей на станцію.

"Ці факти свідчать про порушення фундаментальних принципів гарантування безпеки атомних станцій як реалізації стратегії глибокоешелонованого захисту, забезпечення культури безпеки, відповідальності експлуатаційної організації", - зазначили в ДІЯРУ.

Унаслідок окупації російськими військовими промислового майданчика не забезпечується функціонування системи фізичного захисту ядерної установки. Також через окупацію і тиск (психологічний і фізичний) російських загарбників, не забезпечено укомплектування персоналом, що має право на безпосереднє керування реакторною установкою.

"На промисловому майданчику здійснюється незаконне будівництво російськими окупантами невідомих споруд (на території ССВЯП та поблизу резервної дизельної електростанції енергоблоку №6), що є порушенням проєктної документації ЗАЕС", - доповнили в інспекції.

Посадові особи, які здійснюють організаційно-розпорядчі функції із забезпечення ядерної та радіаційної безпеки, мають відповідні ліцензії, передбачені українським законодавством, не допускаються загарбниками на майданчик ЗАЕС, констатували в ДІЯРУ.

Теги: #діяру #заес

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