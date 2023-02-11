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11:24 11.02.2023

Співробітники ДБР викрили схему незаконного експорту в Європу золота і платини в брухті мікросхем

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Співробітники ДБР викрили схему незаконного експорту в Європу золота і платини в брухті мікросхем

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили злочинну схему вивезення з України дорогоцінних і кольорових металів, яку спільно з посадовими особами Волинської митниці налагодили представники приватної київської компанії.

"У двох вантажівках з причепами зловмисники намагалися вивезти за межі країни понад 45,5 тонни брухту, що містить кольорові та дорогоцінні метали. Оскільки такий експорт заборонений законом, вантаж був оформлений як латунний шлак. Насправді ж у вантажівках були цілі і подрібнені мікросхеми, у складі яких є платина, золото, кольорові метали. Одержувач - німецьке підприємство", - повідомляється на сайті ДБР у суботу.

За попередніми підрахунками, вартість сировини, яку намагалися незаконно вивезти з України, становить понад $200 тис. Суд заарештував вантаж, а також обидва транспортні засоби, в яких перевозили контрабанду, вартість яких становить близько $150 тис.

Розпочато слідство за фактом зловживання службовим становищем (ч.2 ст. 364 Кримінального кодексу України), призначено низку експертиз.

Теги: #золото #платина #дбр #мікросхеми

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