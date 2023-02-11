Події

08:05 11.02.2023

Ворожими дронами-камікадзе атаковано енергетичні об'єкти у Криворізькому та Нікопольському районі Дніпропетровської області, є руйнування

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Ворожими дронами-камікадзе атаковано енергетичні об'єкти у Криворізькому та Нікопольському районі Дніпропетровської області, є руйнування

Ворожими дронами-камікадзе російських окупантів атаковано енергетичні об'єкти у Криворізькому та Нікопольському районі Дніпропетровської області, внаслідок нічних атак є руйнація, масштаби якої наразі уточнюються, повідомив голова обласної ради Микола Лукашук.

"Близько 5 годин повітряна тривога тривала вчора пізно ввечері через загрозу ударів дронами. Російські окупанти направили їх на об'єкти енергетичної інфраструктури у двох районах Дніпропетровщини. Люди не постраждали", - написав він у телеграм-каналі вранці в суботу.

Зокрема, у Криворізькому районі ворог атакував енергетичні об'єкти у двох громадах. Один із об'єктів уже був уражений раніше. На місці влучень сталися пожежі, які вже ліквідовані.

Під удар потрапив і Нікопольський район, де влучення дрону також спричинило спалах на об'єкті енергетичної інфраструктури. Вогонь ліквідували рятувальники.

Внаслідок нічних атак є руйнація. Масштаби уточнюються.

За словами голови облради, в інших районах Дніпропетровщини вночі було тихо, ворожих обстрілів не зафіксовано.

"Маємо й добрі новини від ПвК "Схід". Деталі – згодом", - додав Лукашук.

 

 

 

Теги: #дніпропетровська #дрони #наслідки

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