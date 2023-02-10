ВАКС ухвалив вирок помічнику судді, який за $1,5 тис. погодився вплинути на суддю

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив вирок помічнику судді, який за неправомірну вигоду погодився вплинути на суддю, повідомляє Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП).

"10 лютого 2023 року ВАКС оголосив вирок помічнику судді одного із судів Одеської області, який за 1500 доларів США погодився вплинути на ухвалення суддею рішення про відміну постанови про притягнення до відповідальності за адміністративне правопорушення, передбачену ст. 130 КУпАП", - повідомляє САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

Згідно з повідомленням, помічника судді визнано винним за ч.2 ст.369-2 КК України, йому призначено покарання у вигляді штрафу у розмірі 93 тис. грн.

Вирок може бути оскаржено в апеляційному порядку протягом 30 днів з дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги до Апеляційної палати ВАКС.