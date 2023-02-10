Зеленський - українцям: Те, як вітають Україну, зробили ми разом

Президент України Володимир Зеленський звернувся зі словами вдячності до українців.

"Цього тижня я сказав багато слів вдячності нашим союзникам і партнерам – усім, хто нам допомагає. А зараз я хочу сказати слова вдячності вам, українці", - сказав він у відеозверненні в п'ятницю.

"Для мене завжди честь представляти Україну, і я пишаюся нашим прекрасним і міцним народом. Ви чули і бачили, як вітають Україну. Це те, що зробили ми всі разом. Це те, як вас вітають. Я пишаюся українською сміливістю. Я пишаюся українською незламністю. Я пишаюся українською результативністю", - сказав Зеленський.

Окремо він відзначив "наших льотчиків, усіх наших бійців Повітряних сил, кожного і кожну, хто захищає українське небо".

"Поки що, на жаль, ми не можемо збивати всі російські ракети. Але всі ті десятки ракет, які збиваємо щоразу під час масованих нальотів, – це щоразу сотні врятованих життів і це врятована інфраструктура. Те, що дає життя народу. Я дякую вам, Повітряні сили!" – сказав президент.

За його словами, "ми зробимо все, щоб у вас були сучасні та ефективні крила! Історичні результати для України завжди ближчі, ніж може здаватися".