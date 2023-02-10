У російському СІЗО помер кримськотатарський політв'язень Джеміль Гафаров

У слідчому ізоляторі російського Новочеркаська помер засуджений на 13 років позбавлення волі у справі кримських мусульман кримськотатарський активіст Джеміль Гафаров, повідомив голова меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

"Надійшла сумна звістка - в СІЗО міста Новочеркаськ (Росія) помер 60-річний політв'язень, бранець Кремля Джеміль Гафаров, раніше засуджений російськими судами до 13 років позбавлення волі", - написав Рефат Чубаров у фейсбуці у п'ятницю.

"Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким Джеміля Гафарова, його друзям та соратникам", - ідеться у повідомленні Чубарова.

Гафаров був засуджений російським судом за обвинуваченням про причетність до організації "Хізб ут-Тахрір", яку в РФ вважають терористичною.